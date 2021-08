Augsburgs Danso wohl vor Transfer nach Frankreich

Klaus Rainer Krieger via www.imago-images.de

Kevin Danso (l.) verlässt offenbar den FC Augsburg

Der österreichische Innenverteidiger Kevin Danso steht unmittelbar vor einem Wechsel von Fußball-Bundesligist FC Augsburg zum französischen Erstligisten RC Lens. Das berichtet der "kicker".

Die Ablösesumme für den 22-Jährigen soll zunächst bei 3,5 Millionen Euro liegen, es sind aber weitere Bonuszahlungen vereinbart, sodass die Ablöse deutlich ansteigen kann. Auch an einem möglichen Weiterverkauf des Profis wäre der FCA finanziell beteiligt.

Danso will die Schwaben unbedingt verlassen und hatte vor drei Wochen erklärt, nicht mehr in Augsburg trainieren und spielen zu wollen. Er ließ sich krankschreiben. Dansos Vertrag beim FCA hat noch eine Laufzeit bis 30. Juni 2024. In der vergangenen Saison war Danso an den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf ausgeliehen worden.