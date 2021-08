Barca-Boss äußert sich zum Messi-Abschied

PRESSINPHOTO via www.imago-images.de

Lionel Messi wird den FC Barcelona verlassen

Die Nachricht, dass Lionel Messi den FC Barcelona definitiv verlassen wird, sorgte am Donnerstag global für Schlagzeilen. Einen Tag später äußerte sich Barca-Präsident Joan Laporta und gab brisante Einblicke hinter die Kulissen des spanischen Top-Klubs.

"Wir hätten mit einer Messi-Verlängerung 110 Prozent unserer Einnahmen für Gehälter ausgegeben. Die Gehaltgrenze der spanischen Liga ließ uns keinen Spielraum", begründete Laporta die Entscheidung des Vereins.

"Wir müssen ihm ewig dankbar sein. Aber es wird eine Ära nach Messi geben. Ich bin überzeugt, dass wir das Richtige getan haben", fügte der 59-Jährige hinzu.

Wie Laporta mitteilte, seien die Verhandlungen mit dem argentinischen Superstar nicht das Problem gewesen. Mit Messi habe der Verein sogar mehrfach eine Einigung erzielt. Doch der spanische Ligaverband habe die ausgehandelten Verträge mit Verweis auf die Gehaltsobergrenze mehrfach abgelehnt. Barca konnte die Verträge deshalb nicht finalisieren.

In der spanischen Liga können Vereine nur einen festgelegten Anteil ihrer Einnahmen für Gehälter aufwenden. Da wegen der Corona-Pandemie die Umsätze im Fußball einbrachen, reduzierte sich auch der zulässige Gehaltsrahmen der Klubs. Dem FC Barcelona, der von etlichen teuren Kontrakten aus der Ära des ehemaligen Präsidenten Josep Maria Bartomeu gebeutelt ist, wurde so finanziell die Luft abgeschnürt.

Barca will auch ohne Messi erfolgreich sein

Die Enttäuschung über die nun gescheiterte Verlängerung mit Messi sei bei allen Beteiligten groß, räumte Laporta ein: "Lionel wollte bleiben, deshalb ist er nicht glücklich. Wir sind alle nicht glücklich. Aber er muss die Realität konfrontieren, auch wenn diese nicht schön ist. Ich wünsche ihm aber alles Gute. Barca wird für immer sein Zuhause sein", wandte sich der Präsident schließlich mit emotionalen Worten an den ehemaligen Spieler.

Doch trotz der bitteren Erkenntnis, dass Messi bald für einen anderen Verein spielen wird, will Laporta mit Zuversicht in die Zukunft blicken: "Unsere Motivation ist dennoch groß. Alle sind motivierter als jemals zuvor. Natürlich gibt es Erwartungen an uns, aber wir werden uns ihnen auch ohne Messi stellen und versuchen erfolgreich zu sein", gab sich der Rechtsanwalt kämpferisch.

Zu Gerüchten, wohin der mehrfache Weltfußballer im Sommer wechseln wird, wollte sich der Barca-Boss derweil nicht äußern: "Das müssen sie Lionel Messi und seine Agenten fragen. Ich kann ihm keine Worte in den Mund legen. Er ist der beste Spieler der Welt und er wird Interessenten anziehen", so Laporta.

Alle Aussagen aus der Barca-PK zum Nachlesen:

+++ Wollte Messi auf Gehalt verzichten? +++

"Leo Messi hat alles dafür getan, um hier zu bleiben - und mehr. Er hat sich großartig verhalten."

+++ Laporta über mögliche Interessenten für Messi +++

"Das müssen sie Lionel Messi und seine Agenten fragen. Ich kann ihm keine Worte in den Mund legen. Er ist der beste Spieler der Welt und er wird Interessenten anziehen. Wir haben ihm das beste Angebot gemacht, das uns möglich war."

+++ Laporta über die Schuldigen für das Dilemma +++

"Es gibt immer noch viele Entscheidungen [der alten Vereinsführung], die wir bis heute nicht nachvollziehen können. Manche davon waren womöglich sogar strafrechtlich relevant. Sie müssen unter großen Druck gestanden haben. Aber wir wollen uns nicht in der Opferrolle verstecken. Wir sind Barca und wir werden weiter mutige Entscheidungen treffen. Wir können unsere langfristige Zukunft nicht wegen kurzfristigen Erwägungen opfern."

+++ Laporta über die Reaktion von Ronald Koeman +++

"Einen Spieler wie Lionel Messi zu ersetzen, wird sehr schwierig. Aber er ist aber stark im Klub integriert und kann den Weg in die neue Ära anführen."

+++ Laporta nochmal über die Reaktion der anderen Spieler +++

"Ich denke, für alle ist das eine spezielle Situation mit einer gewissen Traurigkeit. Aber das sind alles Profis, die Barca zum Erfolg führen wollen. Es ist vielleicht nicht das, was sie erwartet haben, aber wir alle müssen uns jetzt an die Situation gewöhnen. Wir wollen immer noch die Wettbewerbe gewinnen, an denen wir teilnehmen. Wir fordern von allen die nötige Professionalität ein, werden unsere Spieler und Trainer aber auch nach Kräfte unterstützen."

+++ Laporta über das kolportierte PSG-Interesse +++

"Darüber weiß ich nichts. Ich hätte Messi lieber bei Barcelona gesehen, über andere Dinge spreche ich nicht."

+++ Laporta: Messi bekommt seinen Wunschabschied +++

"Der Tribut des Vereins liegt ganz an Lionel. Wer werden ihn verabschieden, wie immer er will. Derzeit ist es nicht leicht mit den Restriktionen, aber eines Tages wird er die volle Dankbarkeit erfahren, die er verdient hat. Wir haben angeboten eine gemeinsame Pressekonferenz zu geben."

+++ Laporta will umschulden +++

"Wir sind in einem Prozess, in dem wir versuchen, unserer Schulden zu restrukturieren. Wir haben an der Menge der Ressourcen, die wir sammeln konnten, gesehen, dass das aussichtsreich ist. Das gibt uns einen Horizont, an dem wir arbeiten können."

+++ Laporta über die finanzielle Zukunft beim FC Barcelona +++

"Letzte Saison haben wir mit gigantischem Verlust abgeschlossen, der doppelt so hoch war wie erwartet. Wir sind aber optimistisch und haben gute Prognosen für die Zukunft. Unsere Einnahmen werden wieder steigen, auch dank neuer Sponsoren. Wenn unsere Einnahmen wieder steigen, dann wird sich auch die Gehaltssituation entspannen. Wir gehen davon aus, dass nach der Entspannung nur von 60 bis 70 Prozent der Einnahmen für Gehälter ausgegeben werden. Dennoch müssen wir in der Zukunft rationaler agieren und den Gehaltswahnsinn stoppen."

+++ Laporta über die Reaktionen der Mannschaft +++

"Alle haben erwartet, dass Lionel in die Umkleide kommt und mit ihnen trainiert und ich musste ihnen sagen, dass das nicht passieren wird. Wir müssen jetzt die neue Ära einleiten. Messi ist der talentierteste Spieler auf dem Planeten mit einer tollen Einstellung. Ich habe deshalb von den Kapitänen gefordert, dass jetzt alle noch mehr geben müssen. Die Kapitäne müssen mit ihrer Führungsstärke voran gehen und unsere jungen Spieler leiten. Wir sind ein Verein mit über 100-jähriger Geschichte. Jetzt müssen wir den jungen Spielern vermitteln, dass es nun ihre Zeit ist."

+++ Ist ein Messi-Verbleib noch möglich? +++

"Das ist alles hypothetische Fragen. Ich würde auch lieber hier mit Lionel stehen und dem Traum aller Fans erfüllen. Aber wir müssen in der Realität leben. Es gibt viele Dinge, die ich gern hätten. Aber so leicht ist es nicht."

+++ Laporta über Messis Reaktion +++

"Lionel wollte bleiben, deshalb ist er nicht glücklich. Wir sind alle nicht glücklich. Aber er muss die Realität konfrontieren, auch wenn diese nicht schön ist. Ich wünsche ihm aber alles Gute. Barca wird für immer sein Zuhause sein. Wir haben ihm viel zu verdanken. Er und sein Vater waren immer ehrlich in den Verhandlungen und sie haben nie Sachen gefordert, die nicht verdient wären."

+++ Laporta versteht Entscheidung der Liga +++

"Wir sind weiterhin über der Salary Cap - auch ohne der Vertrag von Messi sind wir bei 95 Prozent. LaLiga wollte Lionel Messi in der Liga halten. Aber sie müssen sich die Regeln durchsetzen, weil andere Klubs einfordern, dass sich alle an die Regeln halten müssen. Es hätte vielleicht besser gemacht werden können, aber nun ist die Situation, wie sie ist."

+++ Wie ist die Finanzlage ohne Messi? +++

"Wir haben jetzt etwas mehr Spielraum, sind aber auch ohne Lionel immer noch am Limit. Wir haben kaum Luft zum Atmen. Deshalb mussten wir Lösungen finden. Wir haben tagelangen mit der Liga telefoniert und verhandelt. Wir dachten tatsächlich, dass sie unsere Angebot abnicken. Aber letztlich mussten wir uns dem beugen, was die Liga sagt.

+++ Laporta beschreibt Zeitplan seiner Entscheidung +++

"Vor zwei Tagen bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass genug genug ist. Gestern hatten wir unser letztes Gespräch mit Lionels Vater. Die Gespräche in den letzten Monaten waren hart umkämpft. Wir kannten die Regeln und hatten auf mehr Flexibilität gehofft, was letztlich nicht der Fall war."

+++ Laporta weist Verantwortung von sich +++

"Ich habe wiederholt gesagt, dass ich alles dafür tun werde, damit Messi beim Verein bleibt. Und wir sind zu einer Einigung gekommen, die aber nicht formalisiert werden konnte. Ist jemand schuldig für die Situation? Ich will nicht ins Detail gehen, aber in der Vergangenheit wurden furchtbare Entscheidungen getroffen. Es sah auch zwischenzeitlich so aus als sei LaLiga flexibler mit den Regeln, aber das war letztlich nicht der Fall.

+++ Laporta glaubt an erfolgreiche Zukunft ohne Messi +++

"Unsere Motivation ist dennoch groß. Ich und die anderen Vorstandmitglieder sind optimistisch. Alle sind motivierter als jemals zuvor. Natürlich gibt es Erwartungen an uns, aber wir werden uns ihnen auch ohne Messi stellen und versuchen erfolgreich zu sein. Die Situation mit Messi und Covid ist traurig. Wir können ihm jetzt nicht den Abschied bieten, den er verdient hat. Aber die Situation ist, wie sie ist."

+++ Laporta: Gehaltswahnsinn nicht nachhaltig +++

"Unser Verhältnis in den Gehältern ist 4:1. Das heißt für jede 25 Millionen, die wir an Gehältern dazu holen, müssen wir 100 Millionen loswerden. Das ist keine leichte Situation. Viele unserer Spieler haben bereits einer Gehaltsreduktion zugestimmt. Auch die Neuzugänge Agüero und Depay haben entsprechenden Bedingungen zugestimmt und wir sind ihnen dankbar. Vielleicht müssen wir auch noch andere Entscheidungen treffen, aber auch die werden keine Garantie sein. Es ist aktuell eine riskante Situation für den Klub und es braucht Zeit, sie zu überstehen. Fest steht aber, dass der Gehaltswahnsinn nicht nachhaltig ist."

+++ Laporta legt Messi-Angebote offen +++

"Ich werde keine falsche Hoffnung wecken, dass es noch eine Einigung geben wird. Während den Verhandlungen wurde uns bekannt, dass er auch andere Angebote hatte. Letztlich wurde dann auch die Zeit eng, weil unsere Liga bald startet und auch der Spieler sich entscheiden muss. Er muss nun auch andere Optionen abwägen. Wir sind durch vielfältige Phasen in den Verhandlungen gegangen. Er hat versucht, es uns leicht zu machen. Das erste Angebot war ein Zweijahresgehalt, das über fünf Jahre ausgezahlt wird. Aber das hat LaLiga nicht erlaubt. Dann haben wir uns auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt, von dem wir erwartet haben, dass die Liga ein erlaubt. Aber der Vertrag entsprach wieder nicht den Regularien der Liga. Regularien, die nicht in unserem Interesse sind."

+++ Laporta: "Haben das Richtige getan" +++

"Lionel verdient alles. Er ist tief im Verein verwurzelt und hat immer sein Bestes gegeben. Er hat Historisches geleitest und ist der erfolgreichste Spieler in der Vereinsgeschichte - das Gesicht der besten Ära der Vereinsgeschichte. Er hat uns unfassbar viel Erfolg und tolle Bilder geliefert. Wir müssen ihm ewig dankbar sein. Aber es wird eine Ära nach Messi geben. Ich bin überzeugt, dass wir das Richtige getan haben."

+++ Laporta bestätigt: Messi wollte bleiben +++

"Ein Investment in Messi in dieser Größenordnung wäre risikohaft gewesen. Wir haben es dennoch debattiert. Aber nach unserer finanziellen Analysen mussten wir feststellen, dass wir den Verein in große Gefahr geführt hätten. Die Situation ist der vorherigen Administration geschuldet. Ein solche Entscheidung hätte die nächsten 50 Jahre des Vereins gefährdet, das konnten wir nicht machen. Wir wollten mit Messi verlängert und er wollte bleiben. Aber es ging nicht. Nach all den Verhandlungen kommt der Moment, wo du alles analysieren musst und dir die Zahlen anschauen musste."

+++ Laporta: Klub ist größer als Messi +++

"Der Klub ist über 100 Jahre alt und steht über allem. Er steht auch über dem besten Spieler der letzten Jahren. Wir werden ihm immer danken. Aber der Klub ist größer als Präsidenten, Trainer und Spieler."

+++ Laporta gibt bitteres Geständnis ab +++

"Ich bin hier um die Situation um die Verhandlungen mit Lionel Messi zu erklären. Die Situation, die wir geerbt haben, war furchtbar. Wir hätten mit einer Messi-Verlängerung 110 Prozent unserer Einnahmen für Gehälter ausgegeben. Die Gehaltgrenze der spanischen Liga ließ uns keinen Spielraum. Nach unseren ersten Analysen mussten wir feststellen, dass die echten Zahlen sogar noch schlimmer sind, als die Zahlen, die uns vor Amtsantritt bekannt waren. Ausgaben und Verluste sind deutlich höher als erwartet. Dieser Gehaltswahnsinn lässt uns keinen Spielraum. Deshalb konnten wir den ersten Vertrag, den wir mit Messi ausverhandelt hatten, nicht abschließen."

+++ Gleich geht es los +++

In wenigen Minute beginnt die mit Spannung erwartete Pressekonferenz des FC Barcelona. Vor dem Camp Nou protestieren zur Stunde immer noch Fans gegen die Entscheidung, nicht mit Messi zu verlängern. Spanischen Medien zufolge sprach Präsident Laporta vor der Presserunde zudem mit der Mannschaft, um seine Entscheidung zu erläutern.

+++ Messi verlässt den FC Barcelona +++

Nachdem der Vertrag von Lionel Messi am 30. Juni offiziell ausgelaufen ist, wurde in den vergangenen Wochen regelmäßig über seine Zukunft debattiert. Trotz der finanziellen Schwierigkeiten schien ein Verbleib beim FC Barcelona dennoch möglich, zumal der Argentinier seit über 20 Jahren als Gesicht des Vereins agiert und Legenden-Status genießt. Doch letztlich kam es anders. Messi muss sich im Sommer einen neuen Verein suchen. Wie rechtfertigt Laporta die Entscheidung, sich vom Superstar zu trennen?

+++ Packende Enthüllungen aus Spanien +++

Spanische Medien sorgten am Freitag für brisante Enthüllungen. Die "Sport" schrieb, dass Messi von der Entscheidung des FC Barcelona auf dem falschen Fuß erwischt wurde. Er sei bis zuletzt davon ausgegangen, bei den Katalanen zu bleiben, hieß es. Der 34-Jährige sei dem Klub bei den Verhandlungen um eine Verlängerung sogar nochmals erheblich entgegengekommen, doch Barca habe sich einseitig dazu entschlossen, Messi ziehen zu lassen.

+++ Wie steht es um Barcas Finanzen? +++

Rund um den nun gescheiterten Vertragspoker mit Messi hatte es zuletzt immer wieder Berichte über den desolaten Finanzstatus des FC Barcelona gegeben. Die Einbußen infolge der Corona-Pandemie haben den Champions-League-Sieger von 2015 schwer getroffen. Wegen der Gehaltsobergrenze der spanischen Liga soll der Top-Klub zu einer erheblich Verkleinerung des Spieleretats gezwungen sein. Wie schlimm steht es wirklich um Barca?