Wechsel zum BVB vom Tisch: Demiral geht nach Italien

via www.imago-images.de

Merih Demiral wurde auch beim BVB gehandelt

Merih Demiral von Juventus Turin wurde zuletzt auch beim Bundesliga-Duo Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen gehandelt, vor allem die Gerüchte um ein Engagement beim BVB hielten sich hartnäckig. Nun ist die Zukunft des Türken allerdings besiegelt und klar, warum ein Wechsel nach Deutschland nicht zustande kommt.

Demiral zieht es von Juventus Turin zum Serie-A-Konkurrenten Atalanta Bergamo, das bestätigten die beiden Klubs am Freitag.

Der Innenverteidiger wird sich den Mannen aus Bergamo demnach vorerst auf Leihbasis anschließen, am Ende der Vereinbarung besitzt Atalanta eine Kaufoption. Diese soll laut italienischer Medien 25 Millionen Euro betragen. Eine Summe, die der BVB und Bayer Leverkusen wohl eher nicht auf den Tisch gelegt hätten.

"Sky" berichtete zuletzt, dass die Werkself und die Schwarz-Gelben zwar tatsächlich Interesse gehegt, nie jedoch ein konkretes Angebot abgegeben hätten.

BVB plant keine Groß-Transfers mehr

Dortmunds Lizenzspielerchef Sebastian Kehl schloss einen Transfer in der Größenordnung Demiral zuletzt ohnehin aus: "Ich werde keine Namen kommentieren. Aber einen Transfer in dieser Größenordnung werden wir in diesem Jahr - Stand jetzt - nicht mehr stemmen. Jeder weiß, dass wir in der Corona-Phase einen dreistelligen Millionenbetrag eingebüßt haben", sagte der designierte Zorc-Nachfolger angesprochen auf die Gerüchte um Demiral Ende Juli gegenüber "Bild".

Die Einnahmen durch den Verkauf von Jadon Sancho könnten nicht komplett für neue Spieler ausgegeben werden, stellte Kehl klar. "Die 85 Millionen Euro für Jadon Sancho klingen zwar immer sehr plakativ, aber das ist ja bei weitem nicht die Summe, die bei uns hängen bleibt, zumal wir auch Verbindlichkeiten zurückführen müssen", so der 41-Jährige.

Bayer Leverkusen hatte zuletzt bereits 23 Millionen Euro in die Dienste von Odilon Kossounou investiert. Der Ivorer ist ebenfalls in der Innenverteidigung beheimatet.