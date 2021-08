Nach peinlicher Posse: FCA bestätigt Danso-Wechsel

Klaus Rainer Krieger via www.imago-images.de

Kevin Danso (l.) verlässt offenbar den FC Augsburg

Der österreichische Innenverteidiger Kevin Danso steht unmittelbar vor einem Wechsel vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg zum RC Lens. Wie der Klub am Freitagabend bestätigte, sei er mit dem französischen Erstligisten einig über einen Wechsel. Lens bestätigte die Personalie noch nicht.

Für die Verantwortliche stand fest, "dass ein Wechsel nur zustande kommt, wenn die Rahmenbedingungen für uns passen. Dies ist nach einigen Gesprächen nun der Fall, so dass wir dem Wechsel zugestimmt haben", sagte Stefan Reuter, Augsburgs Geschäftsführer Sport.

"Zuletzt hat er eine tolle Entwicklung genommen und wir hätten ihm in der kommenden Saison in der Bundesliga in unserem Team viel zugetraut. Schade, dass er dies anders sieht und nicht mehr das FCA-Trikot tragen möchte."

Die Ablösesumme für den 22-Jährigen soll laut "kicker"zunächst bei 3,5 Millionen Euro liegen, es sind aber weitere Bonuszahlungen vereinbart, sodass die Ablöse deutlich ansteigen kann. Auch an einem möglichen Weiterverkauf des Profis wäre der FCA finanziell beteiligt.

Danso hatte vor drei Wochen für eine peinliche Posse gesorgt und erklärt, nicht mehr in Augsburg trainieren und spielen zu wollen. Er ließ sich krankschreiben. Dansos Vertrag beim FCA hat noch eine Laufzeit bis 30. Juni 2024. In der vergangenen Saison war Danso an den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf ausgeliehen worden