Verhindert Salihamidzic eine Ribéry-Rückholaktion?

Markus Fischer via www.imago-images.de

Franck Ribéry ist mittlerweile 38 Jahre alt

Zuletzt gab es Gedankenspiele, ob Franck Ribéry dem FC Bayern noch weiterhelfen könnte. Innerhalb des Klubs gibt es einem Medienbericht zufolge sowohl Für- als auch Gegensprecher einer Rückholaktion.

Über zwei Jahre nach seinem letzten Pflichtspiel für den FC Bayern München in der Allianz Arena lief Klublegende Franck Ribéry erstmals wieder in seinem Wohnzimmer auf, in dem er zwischen 2007 und 2019 alle großen Erfolge mit dem deutschen Branchenprimus gefeiert hatte.

Nach einem kurzweiligen und launischen Auftritt des mittlerweile 38-Jährigen beim Legendenspiel fragten sich viele der mehr als 5.000 Bayern-Fans in der Münchner Arena: Könnte uns Ribéry auch bei den Profis noch weiterhelfen?

Fakt ist, dass sein letzter Klub AC Florenz nicht mehr mit dem 81-fachen französischen Nationalspieler verlängern wollte, Ribéry seit Juli vereinslos ist. Der Flügelspieler hatte zuletzt mehrfach betont, seine Karriere noch nicht beenden zu wollen und mindestens noch ein Jahr Fußball auf höchstem Niveau spielen zu wollen.

Könnte es noch einmal reichen, bei den Bayern zumindest die Rolle des Edeljokers zu übernehmen? Ähnlich wie beispielsweise Claudio Pizarro, der zwischen 2012 und 2015 ebenfalls im gesetzten Fußballer-Alter noch einige Partien für den Rekordmeister bestritt.

FC Bayern: Salihamidzic gegen Ribéry-Rückkehr?

Auch "L'Équipe" stellt Gedankenspiele über eine Bayern-Rückkehr von Ribéry an. Demnach würden Ex-Präsident Uli Hoeneß und Vorstandschef Oliver Kahn eine Verpflichtung des Franzosen begrüßen. Allerdings sei Sportvorstand Hasan Salihamidzic nicht wirklich davon überzeugt.

Der französischen Sportzeitung zufolge wolle Ribéry ohnehin in Italien bleiben. Sollte ein Angebot des FC Bayern eintrudeln, könnte sich die Meinung des 38-Jährigen aber schnell ändern.

FC Bayern: Ribéry noch immer "schnell und agil"

Einer von Ribérys persönlichen Fitnesstrainern der letzten Wochen ist Matthias Blankenburg. Der Coach zeigte sich im Gespräch mit der "Bild" optimistisch, dass Ribéry den körperlichen Anforderungen in der Bundesliga noch immer entsprechen würde: "Er macht einen sehr, sehr fitten Eindruck. In ihm steckt nach wie vor ein Riesen-Athlet. Er ist schnell, agil und spritzig", so Blankenburg.

Könnten die Bayern also tatsächlich noch einmal darüber nachdenken, Ribéry noch einmal unter Vertrag zu nehmen? Die Vorstellung erscheint Stand jetzt noch unrealistisch. Das könnte sich nach Einschätzung der Boulevardzeitung noch ändern, sollte Ribéry bis August keinen neuen Arbeitgeber gefunden haben und sich zeitgleich beim deutschen Rekordmeister noch etatmäßige Flügelspieler wie der anfällige Kingsley Coman erneut verletzen.

"Für 90 Minuten bei einem Top-Verein wäre es schwierig. Aber er könnte eine tragende Joker-Rolle spielen, auch für 60 Minuten ein herausragendes Spiel abliefern", ist sich Fitnesstrainer Blankenburg sicher.

Franck Ribéry bestritt seine 273 Bundesliga-Spiele allesamt für den FC Bayern München und gewann mit dem Klub neunmal die Deutsche Meisterschaft.