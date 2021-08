"Schnäppchen" könnte Probleme des FC Bayern lösen

Pressefoto Rudel/Robin Rudel via www.imago-images.

Lothar Matthäus empfiehlt dem FC Bayern einen Transfer

Als Aktiver schnürte Lothar Matthäus insgesamt zwölf Jahre lang die Fußball-Schuhe für den FC Bayern. Eine Zeit, in der der deutsche Rekordnationalspieler zahlreiche Titel gewann. Nun hat sich der 60-Jährige zur aktuellen Situation bei seinem Ex-Klub geäußert. Laut Matthäus könnten durchaus schwierige Zeiten auf die Münchner zukommen.

"Bis zum Spieler 13, 14 ist der Kader gut, danach aber nicht mehr. Es dürfen keine weiteren Verletzungen hinzukommen, sonst wird es eng", urteilt Matthäus im Gespräch mit der "Abendzeitung" über das aktuelle Personal des FC Bayern.

Auch ohne weitere Verstärkungen werde Bayern "zwar immer noch der Topfavorit in der Bundesliga und einer der Titelkandidaten in der Champions League sein", in der Breite des Kaders sieht die DFB-Legende allerdings Defizite. Laut Matthäus eine Entwicklung, die sich seit einiger Zeit abzeichnet: "Insgesamt hat sich der Kader in den vergangenen Jahren verschlechtert", lautet das Fazit des TV-Experten.

Neuzugang des FC Bayern noch kein Leader

Zudem müsse sich an der Säbener Straße 2021/22 erst noch eine neue Hierarchie herausbilden. "Mit Thiago, Ivan Perisic, Philippe Coutinho, Jérôme Boateng, Javi Martínez und David Alaba sind seit dem Triple 2020 internationale Topspieler gegangen, das waren Persönlichkeiten", so Matthäus. Top-Neuzugang Dayot Upamecano habe diesen Status noch nicht erreicht.

Eine mögliche Lösung der prognostizierten Probleme könnte Matthäus zufolge die Verpflichtung von Marcel Sabitzer darstellen. "Sabitzer kann sogar Stammspieler bei Bayern werden, davon bin ich überzeugt", lobt Matthäus den 27-jährigen Österreicher, der derzeit bei RB Leipzig sein Geld verdient, dem Ex-Klub des neuen Bayern-Coaches Julian Nagelsmann.

Sabitzer sei zudem ein "absoluter Leader", der auch das drohende Führungsproblem beheben könne und für eine Ablöse um die 20 Millionen Euro "ein Schnäppchen".

Nachdem zuletzt hartnäckig Gerüchte kursierten, Sabitzer flirte mit dem FC Bayern, gestand Leipzigs Trainer Jesse Marsch am Samstag, er sei "nicht sicher", ob der Nationalspieler bei den Sachsen bleiben werde. Eine Aussage, die weiter Öl ins Transferfeuer goss.