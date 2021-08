Rose nach BVB-Sieg nicht rundum zufrieden

Patrick Scheiber via www.imago-images.de

BVB-Coach Marco Rose sieht noch Steigerungsbedarf

Mit einem überzeugenden 3:0-Erfolg über den SV Wehen Wiesbaden in der 1. Runde des DFB-Pokals ist Borussia Dortmund am Samstag erfolgreich in die neue Saison gestartet. Auf der Bank des BVB feierte Marco Rose sein Pflichtspieldebüt als Trainer der Schwarz-Gelben. Nach dem Erfolg zeigte sich der Coach allerdings nicht wirklich rundum zufrieden.

"Wir haben den Pokalkampf sofort angenommen, waren relativ schnell überlegen und hatten das Spiel schnell im Griff", lobte Rose seinen BVB im Gespräch mit "Sky", schränkte jedoch ein, dass man nach den Auswechslungen "ein bisschen Rhythmus verloren" habe.

Roses kritische Sicht der Dinge ist wenig verwunderlich, schließlich dürfte sich der 44-Jährige völlig im Klaren darüber sein, dass das Weiterkommen gegen den Drittligisten aus Wiesbaden bei den Schwarz-Gelben lediglich als Pflichtsieg abgehakt wird, die Ansprüche letztlich aber andere sind.

"Wenn man für den BVB tätig ist, weiß man, worauf man sich einlässt - große Ziele und auch Titel wie zuletzt mit dem Pokaltriumph", bestätigte Rose, dass er weiß, was von ihm erwartet wird. Über den Sieg gegen den Underdog müsse man daher "nicht so viel" reden.

BVB will "das Maximal erreichen"

Die Erwartungshaltung sei dem Team durchaus bewusst, man wolle aber ohnehin das "das Maximale erreichen", so Rose weiter. Ein Selbstläufer wird dieses Vorhaben allerdings nicht. "Wir haben aber auch gesehen, dass wir ein paar Dinge abzuarbeiten haben", stellte Rose nach dem Erfolg im Pokal klar. Unter anderem ließen die Dortmunder einige gute Chancen aus.

Als Pfund auf dem Weg zu möglichen Titeln dürfte sich Erling Haaland erweisen. Der Norweger, der gegen Wiesbaden dreimal traf und nun bei 60 Toren in 60 Pflichtspielen für den BVB steht, kassierte von Rose ein Sonderlob. "Er hat einen unglaublichen Willen und eine unglaubliche Qualität", schwärmte Rose.

Ein Meinung, die man in der Führungsriege der Dortmunder teilt: Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung BVB, betonte angesichts der Gala des Angreifers, dass es kein Szenario gebe, das die Borussen dazu bewegen würde, den Goalgetter in diesem Sommer abzugeben. "Erling fühlt sich super wohl hier. Er will mit dieser Mannschaft etwas erreichen und ich habe nicht das Gefühl, dass er weg will", erläuterte Kehl.