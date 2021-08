Kehl nach Haaland-Show sicher: "Will hier etwas erreichen"

Pressefoto Rudel/Robin Rudel via www.imago-images.

Erling Haaland startete mit einem Dreierpack in sein wohl letztes BVB-Jahr

Mit seinen drei Treffern beim standesgemäßen 3:0-Auswärtssieg von Borussia Dortmund beim SV Wehen Wiesbaden im DFB-Pokal war Erling Haaland einmal mehr der gefeierte Mann beim BVB. Der Torjäger ließ sich vor den rund 800 mitgereisten Dortmunder Fans feiern und räumte die permanenten Wechsel-Spekulationen zumindest für diesen Sommer vielleicht endgültig aus dem Weg.

"Ich bin stolz, Teil dieses Klubs zu sein", meinte der 21-Jährige am "Sky"-Mikrofon nach seinem Dreierpack im Pokal, durch den seine Torausbeute im BVB-Trikot auf sagenhafte 60 Tore in 60 Pflichtspielen ausgebaut wurde.

Die Dortmunder Klubbosse denken drei Wochen vor Ende der Wechselfrist gar nicht daran, ihre Lebensversicherung in der Offensive noch in diesem Jahr abzugeben.

BVB-Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl stellte seine Gelassenheit in der Causa trotz des enormen Interesses praktisch aller europäischen Top-Vereine demonstrativ zur Schau: "Wir hatten nie das Gefühl, dass er wegwill. Er will hier noch etwas erreichen", wurde Kehl im "kicker" zitiert, der Haalands Saisontore eins, zwei und drei als "eindrucksvolles Zeichen" dafür sieht.

BVB-Trainer Rose will mit Haaland noch "an ein paar Dingen" arbeiten

Auch der Cheftrainer der Schwarz-Gelben Marco Rose gab sich nach seinem erfolgreichen Pflichtspiel-Debüt entspannt, was die Zukunft seines besten Angreifers im Kader anbelangt: "Es war sehr schlau von ihm, in seiner bisherigen Karriere immer step by step zu gehen."

Rose verwies ganz Trainer-like darauf hin, dass sich Haaland in seinen jungen Jahren noch immer weiterentwickeln werde und noch "an ein paar Dingen" arbeiten müsse, um noch erfolgreicher zu werden.

Beispielhaft dafür sind die Sonderschichten im Trainingslager in Bad Ragaz mit Co-Trainer Alexander Zickler, in denen vor allem am Torabschluss mit seinem schwächeren rechten Fuß gefeilt wurde.

In seiner zweiten kompletten Bundesliga-Saison will der norwegische Superstar im Trikot der Westfalen weitere Bestmarken aufstellen und Robert Lewandowski vom FC Bayern im Kampf um die Torjägerkrone erneut herausfordern. Vor allem die teilweise Rückkehr der enthusiastischen BVB-Fans ins Stadion wird den Mittelstürmer nur noch mehr befeuern. In 2020/2021 blickte Haaland auf 27 Saisontore in 28 Einsätzen in der Bundesliga zurück.