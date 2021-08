FC Bayern nimmt zwei Neuzugänge ins Visier

Markus Ulmer via www.imago-images.de

Der FC Bayern hält die Augen nach Neuzugängen weiter offen

Rundum zufrieden mit ihrem aktuellen Kader sind die Verantwortlichen des FC Bayern auch eine Woche vor dem Start in die neue Bundesligasaison nicht. Im Idealfall kommen ihrem Wunsch zufolge noch ein paar Neue an die Säbener Straße. Doch an Transfers ist Stand heute noch nicht zu denken.

Die Verantwortlichen des FC Bayern werden nicht müde zu betonen, dass sie in diesem Jahr besonders besonnen auf dem Transfermarkt vorgehen wollen und auch müssen. Das tut dem Wunsch nach weiteren Neuzugängen aber keinen Abbruch.

Wie der "kicker" am Montag erneut bekräftigt, sieht die Chefetage und die sportliche Leitung weiterhin auf zwei Positionen besonderen Handlungsbedarf. Demnach sollen im Idealfall noch ein weiterer Rechtsverteidiger und ein zentraler Mittelfeldspieler kommen. Diese zwei Planstellen hätten an der Säbener Straße aktuell Priorität, heißt es.

Zwar wird sich der FC Bayern schon jetzt nach potenziellen Kandidaten umsehen, einen Spielerkauf hängt aber davon ab, ob und für wie viel die Münchner ihre Streichkandidaten noch loswerden.

Zwei Spieler auf der Streichliste des FC Bayern

Zwei Spieler, die noch gehen sollen, sind dem "kicker" zufolge die beiden Franzosen Corentin Tolisso und Michael Cuisance. Das Duo wird schon seit Wochen als Verkaufskandidaten gehandelt und hat übereinstimmenden Medienberichten zufolge keine Zukunft mehr beim Rekordmeister.

Der Haken: Noch scheint sich kein Klub gefunden zu haben, der bereit ist, die finanziellen Forderungen für einen der beiden, geschweige denn beide Spieler, zu erfüllen. Für Tolisso dürften die Münchner wohl eine Ablösesumme um die 20 Millionen Euro aufrufen. Deutlich günstiger ist Cuisance zu haben, dessen Marktwert seit seiner Ankunft an der Isar stetig gefallen ist.

Als möglichen Neuzugang für die Zentrale nennt der "kicker" auch Marcel Sabitzer. Der Österreicher will RB Leipzig angeblich auch verlassen. Die Chefetage der "Roten Bullen" soll von einem Interesse des FC Bayern aber weiterhin nichts wissen.