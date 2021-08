Top-Liga dank S04, HSV und Co.? Stein widerspricht

unknown

Uli Stein äußerte sich zum Niveau der 2. Liga

In der 2. Bundesliga tummeln sich in der laufenden Spielzeit 2021/2022 so viele große Traditions- und (ehemalige) Erfolgsklubs wie nie zuvor. Der FC Schalke 04, der Hamburger SV, Werder Bremen und Co. stehen für die vielleicht beste zweite Liga aller Zeiten. Unumstritten ist dieses Attribut allerdings nicht. Torwart-Legende Uli Stein widerspricht beispielsweise energisch.

"Ich mag einfach nicht einstimmen in dieses Getrommel von der 'stärksten zweiten Liga' überhaupt. Das erzählen sie uns schon seit Jahren", stellte der 66-Jährige in einem Gastbeitrag im "kicker" klar.

Für den 512-maligen Bundesligaspieler zähle nicht die Größe des Vereinsnamens oder die Geschichte, die ein Klub mit in die 2. Bundesliga bringt, sondern in erster Linie das Niveau des Fußballs, die das jeweilige Team anbietet. Vor diesem Hintergrund steht für Stein bisher fest: "Warum spielen diese Klubs nur zweitklassig? Das hat Gründe – eben vor allem in der Qualität der sportlichen Leistung. Bei aller Spannung, die der Unterbau verspricht: International läuft der deutsche Fußball als Ganzes sowieso zurzeit hinterher."

Stein selbst spielte in seiner langen aktiven Spielerkarriere vor allem für den Hamburger SV und Eintracht Frankfurt. Für die beiden Traditionsvereine stand er zwischen 1980 und 1995 auf dem Rasen, gewann mit dem HSV unter anderem zwei Deutsche Meisterschaften (1982 und 1983) und den Europapokal der Landesmeister 1983.

HSV-Legende Stein vermisst Top-Niveau in der 2. Bundesliga

"Wenn ich national einzelne Spiele sehe, dann weiß ich nicht, ob das dort wirklich stets der so hochgelobte Fußball allererster Güte aus der zweiten Klasse sein soll", legte Stein noch einmal nach und unterstrich damit seine Haltung, dass der Fußball im deutschen Unterhaus bei weitem nicht so hochwertig ist, wie er zuletzt vielfach umschrieben wurde.

Nach den ersten zwei Spieltagen rangieren mit dem Karlsruher SC und Jahn Regensburg zwei Teams mit der optimalen Ausbeute von sechs Zählern an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga. Die einstigen Erstliga-Größen FC Schalke, HSV und Werder Bremen haben bereits erste Federn gelassen.