Einzelheiten zur Messi-Ankunft in Paris enthüllt

Mutsu Kawamori via www.imago-images.de

Lionel Messi wird wohl vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain wechseln

Der Wechsel von Lionel Messi vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain nimmt immer konkretere Formen an. Spanischen und französischen Medien zufolge ist die Unterschrift des Superstars an der Seine nur noch eine Frage der Zeit. Einige Zeitungen wollen sogar schon den Zeitplan für die Vorstellung des Argentiniers kennen.

In Paris können sie die Ankunft von Lionel Messi kaum erwarten. Schon am Sonntag versammelten sich mehr als hundert PSG-Fans am Flughafen Le Bourget und fieberten der Landung des Superstars entgegen. Dass der Privatjet des Argentiniers gar nicht in Barcelona abhob, fanden sie erst später heraus. Ihrer Euphorie tat das aber keinen Abbruch.

Rund 24 Stunden später soll sich ihr Wunsch aber doch noch erfüllen. Spanische und französische Medien berichten übereinstimmen, dass "La Pulga" am Montag nach Paris fliegen wird. Unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen soll er in der Stadt der Liebe landen und anschließend des Medizincheck bei PSG absolvieren.

Am Dienstag dann soll Messi im größten aller Rahmen vorgestellt werden: mit einer pompösen Show am Eiffelturm. Was der eher schüchterne und zurückhaltende Argentinier über dieses Vorhaben denkt, ist nicht bekannt. Sicher ist: Messi wird der neue Star der Stadt.

Der "L'Équipe" zufolge vergoldet PSG Messi die Ankunft mit einem Zweijahresvertrag, der ihm ein Netto-Gehalt von insgesamt 80 Millionen Euro garantieren soll. Dazu soll dem Argentinier eine Option auf ein drittes Vertragsjahr zustehen. Die Zeitung kündigte die Ankunft des 34-Jährigen am Montag groß auf ihrer Titelseite an.

Die "Sport" berichtete schon am Sonntagabend von finalen Gesprächen zwischen dem Messi-Lager und den PSG-Bossen. Paris soll sämtliche Wechsel-Dokumente zur Prüfung nach Barcelona geschickt haben, die Verhandlungen in einem "guten Tempo" laufen, hieß es dort.