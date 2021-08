motivio via www.imago-images.de

Die DFB-Pokal-Auslosung findet am 29. August statt

Die zweite Runde des DFB-Pokals wird am 29. August (ab 18.30 Uhr) im Rahmen der "ARD-Sportschau" ausgelost.

Dies gab der Verband am Montag bekannt. Der letzte Teilnehmer für die zweite Runde, die am 26. und 27. Oktober stattfindet, wird im Nachholspiel zwischen dem Bremer SV und Rekordpokalsieger Bayern München am 25. August (20:15 Uhr) ermittelt.