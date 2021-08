FC Bayern nimmt Toulouse-Juwel ins Visier

Thierry Breton via www.imago-images.de

Amine Adli soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Eigentlich will der FC Bayern keine neuen Spieler mehr verpflichten, solange vorher im Gegenzug nicht Geld durch Spielerverkäufe eingenommen wird. Im Fall eines Talents aus der zweiten französischen Liga könnte der Rekordmeister aber offenbar eine Ausnahme machen.

Wie "RMC Sport" berichtet, ist der FC Bayern an einer Verpflichtung des 21-jährigen Amine Adli vom FC Toulouse interessiert. Der Rekordmeister ist dem Radiosender zufolge "seit mehreren Wochen" am Flügelstürmer dran und hat sich bereits dazu entschlossen, den ehemaligen U18-Nationalspieler zu verpflichten.

In München soll Adli als Flügelstürmer Nummer vier zunächst aufgebaut, später dann endgültig an die erste Mannschaft herangeführt werden. Der Rekordmeister hat dem 21-Jährigen laut "RMC" bereits einen vollständigen Karriereplan aufgezeigt.

Perfekt ist der Transfer aber noch lange nicht. Zwar soll sich Toulouse bereits mit einem Abgang seines Eigengewächses abgefunden haben, da Adli aber noch über einen Vertrag bis 2022 verfügt, kann der französische Zweitligist in diesem Jahr noch eine Ablösesumme. Um genau diese soll in diesen Tagen verhandelt werden.

FC Bayern nicht der einzige Bundesliga-Interessent

Der Flügelstürmer ist in Bundesliga-Kreisen längst mehr als nur ein Geheimtipp. Vor dem FC Bayern wurde der Youngster auch schon mit dem VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht. Französische Medien spekulieren zudem seit Wochen über einen Wechsel.

Die Zeitung "La Dépêche du Midi" vermutete schon nach Adlis Roter Karte im Ligaspiel gegen Ajaccio, dass dies womöglich der letzte Auftritt des Offensivspieler im Trikot seines Heimatklubs gewesen sein könnte.

Aufsehen erregte der 21-Jährige vor allem durch seine Leistungen in der vergangenen Saison, als er sein Team mit 16 Scorerpunkten bis auf Platz drei der Tabelle und in die Aufstiegsplayoffs führte. Dort verpasste Toulouse den Sprung in die Ligue 1 dann aber in den Duellen gegen den FC Nantes.