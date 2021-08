Matthäus legt Bayern Ribéry-Deal nahe

unknown

Lothar Matthäus (r.) rät dem FC Bayern zu einem Transfer von Franck Ribéry

Im Zuge der Spekulationen über die so dringend benötigte offensive Verstärkung für den FC Bayern fiel zuletzt immer wieder der Name Franck Ribéry. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus legte den Münchner nun einen Transfer des Routiniers nahe. Außerdem nahm der Ex-Profi Sportdirektor Hasan Salihamidzic in die Pflicht.

"Sollten die Bayern keinen Flügelspieler finden, den sie verpflichten wollen und können, würde ich übrigens auf jeden Fall über einen Einjahres-Vertrag für Franck Ribéry nachdenken", schrieb Matthäus mit Blick auf die Tranferaktivitäten der Münchner in seiner "Sky"-Kolumne.

Zuletzt berichteten gar die meist gut informierte französische Sportzeitung "L'Équipe" und "Bild" übereinstimmend, dass Teile der FCB-Verantwortlichen Gedankenspiele über eine Bayern-Rückkehr von Ribéry anstellen.

Demnach würden Ex-Präsident Uli Hoeneß und Vorstandschef Oliver Kahn eine Verpflichtung des Franzosen begrüßen. Allerdings sei Salihamidzic nicht wirklich davon überzeugt.

Laut dem neuesten Bericht von "Bild" gibt es zwar bisher noch kein Angebot für Ribéry und auch noch keine offiziellen Gespräche. Aber die Bosse des FC Bayern sollen durchaus überrascht gewesen sein, wie fit der 38-Jährige noch ist.

Dieser hatte nämlich zuletzt mit Jérôme Boateng zusammen an der Säbener Straße trainiert und offenbar einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

"Dass man dann natürlich nicht jede Woche zwei Spiele über 90 Minuten bestreiten kann, ist klar. Aber Franck ist noch fit, wäre in der Kabine ein sehr positiver Faktor und wer in Italien in 29 Ligaspielen zum Einsatz gekommen ist, der kann auch in der Bundesliga noch eine gute Rolle spielen", betonte Matthäus und ergänzte: "Und auch die Bayern-Fans, die in der letzten Saison viel mit dem Unfrieden zwischen Brazzo und Flick gehadert haben, würden sich über Franck im Bayern-Trikot freuen."

Sportdirektor Salihamidzic steht laut Matthäus ohnehin mächtig unter Druck. In der kommenden Saison gebe es Themen, die den Rekordmeister auch außerdem des Platzes beschäftigen. "Es ist die erste Saison, in der Oliver Kahn nach Karl-Heinz Rummenigge das Sagen hat. Und auch Hasan Salihamidzic muss natürlich in Transfer- und Vertragsangelegenheiten liefern", so der Weltmeister von 1990.

Matthäus erwartet "spannendste Meisterschaft seit ganz langer Zeit"

Daher sieht Matthäus den FC Bayern auch nicht als klaren Titelfavoriten. "Ich denke, es wird die spannendste Meisterschaft seit ganz langer Zeit. Auch in dieser Saison werden der FC Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig die Plätze eins bis drei belegen", schrieb der 60-Jährige und betonte: "Allerdings ohne einen klaren Favoriten. Es wird ein Titel-Rennen auf absoluter Augenhöhe."

Der BVB und RB Leipzig seien im Gegensatz zum FC Bayern "bereits auf Betriebstemperatur, weil ihre neuen Trainer total motiviert sein werden und sich beide Teams gut verstärkt haben. Vor allem in der Breite".

Außerdem ist Matthäus davon überzeugt, dass die beiden Klubs "aus den Fehlern im Titelrennen der vergangenen Jahre gelernt haben".