BVB, Hertha und Frankfurt buhlen um Kroatien-Juwel

Stipe Biuk steht auf dem Zettel von BVB, Hertha BSC und Eintracht Frankfurt

In seiner kroatischen Heimat gilt Stipe Biuk von Hajduk Split als eines der größten Offensiv-Talente des Landes. Kein Wunder, dass der 18 Jahre alte Flügelstürmer auf dem Radar von einigen Bundesligisten steht. Der BVB, Hertha BSC und Eintracht Frankfurt sollen die Fühler ausgestreckt haben.

Laut der kroatischen Zeitung "Sportske Novosti" steht Biuk schon seit längerer Zeit unter Beobachtung des Bundesliga-Trios. Ein offizielles Angebot für den Youngster sei bislang allerdings nicht in der Küstenstadt eingetroffen.

Im Werben um Bjuk müssen sich Borussia Dortmund, die Alte Dame und die SGE wohl auf namhafte Konkurrenz gefasst machen. Auch Topklubs wie Juventus Turin und Manchester City sowie die Wolverhampton Wanderers und der FC Sevilla sollen Interesse haben.

Ein Umstand, der die Ablöse für den U21-Nationalspieler Kroatiens deutlich in die Höhe treiben könnte. Zumal sein Vertrag bei Hajduk Split noch langfristig bis 2026 datiert ist. Laut dem Bericht werden wohl mindestens zehn Millionen Euro fällig, um das Juwel aus seinem Arbeitspapier loszueisen.

Allerdings ist Traditionsverein wohl nicht gerade scharf darauf, das Eigengewächs bereits in diesem Sommer ziehen zu lassen. Vielmehr soll Bjuk noch mindestens ein weiteres Jahr in Split spielen, den Sprung in die A-Nationalmannschaft schaffen und seinen Marktwert dadurch weiter steigern.

Biuk auf der Golden-Boy-Liste

Biuk spielt seit der Jugend für Hajduk. In der vergangenen Saison schaffte der Linksaußen den Durchbruch bei den Profis. Neun Mal stand er in der kroatischen ersten Liga auf dem Platz, hinzu kommen zwei Einsätze im Pokal. In der 1. HNL steuerte Bjuk starke drei Treffer und ebenso viele Vorlagen bei.

Jüngst wurde Biuk außerdem von der italienischen Sportzeitung "Tuttosport" in die Golden-Boy-Liste der besten U21-Spieler des Jahres 2021 aufgenommen.