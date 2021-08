So plant Flick mit Müller, Hummels und Boateng

Marco Donato via www.imago-images.de

Bundestrainer Hansi Flick hat sich den Fragen der Journalisten gestellt

Der neue Bundestrainer Hansi Flick erwartet von seinen Nationalspielern eine "All-in-Mentalität". Zudem hat der ehemalige Coach des FC Bayern angedeutet, dass er mit den ehemaligen Weltmeistern Thomas Müller, Mats Hummels sowie Jérôme Boateng plant.

Während seiner offiziellen Vorstellung in Frankfurt bezeichnete sich Flick als "absoluten Teamplayer". Die Erwartungen seien groß, sagte der 56-Jährige, der vom deutschen Rekordmeister FC Bayern zum DFB gewechselt war. "Die Fußballnation Deutschland ist einfach auch Erfolg gewöhnt."

Die ersten Länderspiele als Bundestrainer stehen für Flick Anfang September mit dem Dreierpack in der WM-Qualifikation gegen Liechtenstein, Armenien und Island an. In der Ausscheidungsgruppe für das Turnier 2022 in Katar ist die DFB-Auswahl derzeit Dritter. Nur der Tabellen-Erste qualifiziert sich sicher für die WM. Seinen ersten Kader will Flick am 26. August nominieren.

"Ich bin überglücklich, dass wir Hansi für uns gewinnen konnten", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff am Dienstag. "Ich bin fest davon überzeugt, dass wir im September gut starten werden." Ex-Nationalspieler Benedikt Höwedes, der künftig in neuer Rolle als Bindeglied zwischen Mannschaft und Bierhoff fungieren wird, äußerte, es fühle sich "großartig" an, wieder dabei zu sein.

Die Nationalmannschaft sei "die wichtigste Fußballmannschaft" des Landes, sagte DFB-Interimspräsident Peter Peters. "Wir sind uns bewusst, dass der DFB und auch die Nationalmannschaft eine Aufbruchstimmung braucht. (...) Wir alle stehen hoffentlich für die Aufbruchstimmung, die dieser Verband so dringend notwendig hat." Der Verband brauche "seine Ehre wieder zurück. Wir hoffen, dass wir die Menschen wieder zurückgewinnen."

Gerland vor Engagement beim DFB

Eine Zusammenarbeit mit Trainer-Routinier Hermann Gerland hat Flick bestätigt und will diesen zukünftig in seinem Team einbauen. "Hermann Gerland hat seine Bereitschaft signalisiert. Da müssen wir uns im Detail unterhalten, welche Aufgabe er ausfüllen kann. Ich kenne Hermann jetzt schon ewig lange", sagte der neue Bundestrainer über Gerland, der ihm beim FC Bayern assistierte. Es gehe dabei wohl um eine Tätigkeit im Scoutingbereich.

"Er ist einer der ehrlichsten Menschen, die ich erlebt habe. Und ich glaube, er tut uns als Verband auch gut", hob Flick hervor. Der neue Bundestrainer präsentierte bei seiner ersten Pressekonferenz sein gesamtes Trainerteam, mit dem er seine Tätigkeit auf dem Weg zur WM 2022 in Katar angehen möchte. Gerland war der einzige Mitarbeiter des Stabs, der nicht selbst vor Ort war.

Der 67 Jahre alte Gerland hatte mehreren Medien bereits Gespräche mit Flick bestätigt. Der Abgang des bisherigen DFB-Chefscouts Thomas Schneider war erst in der vergangenen Woche öffentlich geworden.

DFB-Team mit Müller, Hummels und Co.?

Darüber hinaus hat Flick eine Zusammenarbeit mit Thomas Müller, Mats Hummels sowie Jérôme Boateng angedeutet. Auf die Frage, ob dass Trio zukünftig zum Kader der Nationalmannschaft gehören wird, antwortete Flick: "Die Besten werden eingeladen. Wenn sie ihre Leistung bringen, wovon ich ausgehe, werden sie Teil dieser Mannschaft sein."

Zudem machte Flick BVB-Kapitän Marco Reus Hoffnung auf eine Rückkehr in das DFB-Team. "Marco Reus ist für mich einer der besten Spieler im letzten Drittel und einer der besten Spieler auf seiner Position", lobte der Bundestrainer den Dortmunder, der zuletzt auf eine Teilnahme an der Europameisterschaft verzichtet hatte.

Die wichtigsten Aussagen zum Nachlesen:

+++ Haben neben Kroos weitere Spieler ihren Rücktritt angedeutet? +++

Flick: "Ganz klar nein."

+++ Flick über den deutschen Fußball +++

"Im Ausland hat man den deutschen Fußball, den Ballbesitzfußball, lange Zeit bewundert. Auch für uns ist es wichtig, Initiative zu zeigen und Ballbesitz zu haben, auch wenn wir Tore möglichst schnell erzielen wollen."

+++ Flick über Müller, Hummels und Boateng +++

"Ich habe das vorhin beantwortet. Die Besten werden eingeladen. Wenn sie ihre Leistung bringen, wovon ich ausgehe, werden sie Teil dieser Mannschaft sein."

+++ Flick über den deutschen Nachwuchs +++

"Das ist eine gemeinschaftliche Aufgabe zwischen Verband und den Vereinen. Die Vereine bilden aus und wir vom DFB können unterstützen und wollen uns einbringen."

+++ Flick über Reus und Götze +++

"Ich freue mich, dass es für Mario Götze in Eindhoven wieder läuft. Marco Reus ist für mich einer der besten Spieler im letzten Drittel und einer der besten Spieler auf seiner Position."

+++ Flick über den Weg an die Weltspitze +++

"Ich glaube im Moment ist man Zwölfer in der FIFA-Rangliste. Natürlich ist es unser Ziel wieder an die Weltspitze zu kommen, aber wir haben eine gute und intakte Mannschaft.

+++ Nachwuchs oder Erfahrung? +++

Flick: "Nachwuchs ist enorm wichtig, weil es die Zukunft ist. Trotzdem ist unser Schwerpunkt, dass die besten Spieler spielen sollten."

+++ Flick plant mit Hermann Gerland +++

Darüber hinaus plant Flick mit Hermann Gerland, der als Scout fungieren soll. "Ich kenne ihn schon ewig und wir werden mal schauen, wie seine Aufgabe genau aussieht", so Flick.

+++ Flick stellt seine Assistenten vor +++

Nun stellt Bundestrainer Flick seine Assistenten Marcus Sorg, Danny Röhl sowie Torwarttrainer Andreas Kronenberg und Standard-Experte Mads Buttgereit vor.

+++ Flick über personelle Fragen +++

"Für mich ist es wichtig, dass die besten Spieler Deutschlands für die Nationalmannschaft spielen."

+++ Flick über seine Philosophie +++

"Wer Bayern München in den letzten eineinhalb Jahren verfolgt hat, weiß, für welche Art Fußball ich stehe. Ich möchte, dass wir die Initiative ergreifen, dass wir früh und gemeinsam attackieren und schnell zum Abschluss kommen."

+++ Flick über Löw +++

"Wenn man die letzten drei Jahre mal ausklammert, haben wir immer das Halbfinale erreicht und zwei Titel gewonnen. Ich habe ihm sehr viel zu verdanken."

+++ Flick über die Erwartungshaltung +++

"Die Erwartungen sind groß. Die Fußball-Nation Deutschland ist Erfolge gewohnt. Das ist auch unser Anspruch."

+++ Flick über seine Rückkehr zum DFB +++

"Ich bin sehr happy, hier und sitzen, herzlichen Dank für das Vertrauen."

+++ Hier kommt Flick +++

Nun betritt Bundestrainer Flick das Podium.

+++ Höwedes über sein Comeback +++

Nun kommt Benedikt Höwedes zu Wort, der ab sofort als Teammanager fungiert. "Es fühlt sich natürlich großartig an. Ich habe beim DFB meine größten Erfolge gefeiert", sagt der Ex-Schalker.

+++ Peters über seinen Wunsch +++

"Der Verband braucht seine Ehre wieder zurück. Wir müssen die Menschen wieder zurückgewinnen. Auch als Nationalmannschaft, aber in erster Linie als DFB."

+++ Peters über die Verpflichtung Flicks +++

"Wir hatten beschlossen, dass wir keinen Trainer aus einem laufenden Vertrag herauskaufen werden. Und Hansi Flick stand damals noch beim FC Bayern unter Vertrag. Wir haben dann auch mit Karl-Heinz Rummenigge gesprochen und uns mit anderen Kandidaten beschäftigt. Am Ende waren wir froh, dass sich Hansi Flick und der FC Bayern ohne unser Zutun auf eine Auflösung des Vertrages geeinigt haben."

+++ Bierhoff über die sportliche Zukunft der Nationalmannschaft +++

"Ich bin fest davon überzeugt, dass wir im September gut starten werden und erfolgreich sein werden."

+++ Bierhoff über Flick +++

"Hansi war mein absoluter Wunschtrainer, als es um die Nachfolge von Joachim Löw ging."

+++ Bierhoff und Peters über die Lage des DFB +++

Nun betreten DFB-Direktor Oliver Bierhoff und Interimspräsident Peter Peters das Podium. Peters spricht von einer "Aufbruchsstimmung" beim DFB. Bierhoff zeigt sich "überglücklich", dass der Verband Hansi Flick als Trainer gewinnen konnte.

+++ Die DFB-PK beginnt +++

Die Pressekonferenz beginnt! Zunächst zeigt der DFB Bilder von seinem neuen Campus.

+++ Gleich geht's los +++

Nur noch wenige Minuten, dann stellt sich Bundestrainer Flick der Presse.

+++ Alter zählt bei Flick nicht +++

Zuletzt hat der ehemalige Bayern-Erfolgscoach zumindest schon angedeutet, dass er in Zukunft auch mit den von seinem Vorgänger Löw für die EM erfolglos zurückgeholten Ex-Weltmeistern Müller und Hummels plant. "Bei mir gibt es kein Alter, wo es heißt, von da an ist er kein Nationalspieler mehr", sagte Flick in einem Video, das der DFB zum Amtsantritt am 1. August veröffentlichte.

Flick muss nach den jüngsten Enttäuschungen der DFB-Elf für eine neue Aufbruchstimmung sorgen. "Wenn man seinen Job macht, ist man bei 100 Prozent", machte Flick seine Einstellung klar. "Eine enorme Mentalität muss da sein", forderte der elfte Chefcoach in der DFB-Geschichte von den Nationalspielern.

+++ Trainerteam komplett +++

Sein Trainerteam komplettierte der einstige Löw-Assistent, der maßgeblichen Anteil am WM-Triumph 2014 hatte, am Montag. Assistenten sind der unter Löw bewährte Marcus Sorg und Danny Röhl, ein Flick-Begleiter aus den erfolgreichen Titel-Tagen beim FC Bayern München. Torwarttrainer und damit Nachfolger von Andreas Köpke wird Andreas Kronenberg, bis kommenden Sommer noch in Doppelfunktion mit seiner Tätigkeit beim SC Freiburg. Neu im Team hinter dem Team ist zudem der dänische Spezialist für Standards, Mads Buttgereit.

Die ersten Länderspiele als Bundestrainer stehen für Flick Anfang September mit dem Dreierpack in der WM-Qualifikation gegen Liechtenstein, Armenien und Island an. In der Ausscheidungsgruppe für das Turnier 2022 in Katar ist die DFB-Auswahl derzeit Dritter. Nur der Tabellenerste qualifiziert sich sicher für die WM. "Wir haben sieben Spiele in diesem Jahr. Allen muss klar sein, dass wir gefordert sind", sagte Flick.