Van der Vaart übernimmt Job als Co-Trainer

Rafael van der Vaart hatte seine Karriere als Fußballprofi 2018 in Esbjerg beendet

Ex-Bundesligaprofi Rafael van der Vaart ist neuer Co-Trainer des Deutschen Peter Hyballa beim dänischen Zweitligisten Esbjerg FB (EFB).

"Ich habe mehrere Jahre mit meiner Familie in der Stadt gelebt und fühle mich Esbjerg und dem EFB verbunden", sagte der frühere Star des Hamburger SV einer Mitteilung zufolge. "Außerdem bin ich ein echter Fußballfanatiker, deshalb ist es der logische Schritt, mich einzubringen und mit meiner Erfahrung dazu beizutragen, dass wir uns weiterentwickeln", sagte der 38 Jahre alte Niederländer.

Van der Vaart hatte seine Karriere 2018 in Esbjerg beendet. Seine Lebensgefährtin Estavana Polman spielt für den lokalen Handballverein Team Esbjerg, Sohn Damian für die Jugend von Esbjerg FB.

🤝🇳🇱 Byd velkommen til @rafvdvaart, der er ny assistenttræner og klubambassadør i EfB:https://t.co/u8p0NSsaPI — Esbjerg fB (@EsbjergfB) 10. August 2021

Der Fußballklub steckt in einer schweren Krise: Nach zwei Niederlagen in zwei Spielen ist der Absteiger Letzter der 1. Division, wie die zweite Liga in Dänemark heißt. Zuletzt verloren die Jütländer mit 0:5 bei Lyngby BK. Zudem hatte es Ende Juli nach einer vermeintlichen Spielerrevolte Aufregung um Hyballa gegeben. Der Deutsche hatte die Vorwürfe zurückgewiesen.