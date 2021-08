Wechsel bestätigt, Messi sitzt im Flieger nach Paris

MB Media via www.imago-images.de

Lionel Messi wird den FC Barcelona verlassen und zu Paris Saint-Germain wechseln

Der Sensationstransfer ist perfekt: Der sechsmalige Weltfußballer Lionel Messi wechselt ablösefrei zum französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain. Die aktuellen Entwicklungen im Überblick:

Messi macht selbst reinen Tisch

Offizielle Vorstellung am Mittwoch

Messi-Vater bestätigt Transfer

Medizincheck am Dienstagabend

+++ Überbordendes Interesse an Messis Flug +++

Die Fans sind aus dem Häuschen. Allein bei flightradar24 schauen sich rund 50.000 Menschen die Flugroute des Messi-Fliegers an.

+++ Messi macht selbst reinen Tisch +++

Nachdem diverse Medien am Dienstag zunächst von einem immer näher rückenden Deal berichteten, machte der Superstar wenig später selbst reinen Tisch.

Messi fuhr gegen Mittag gemeinsam mit seiner Familie zum Flughafen nach Barcelona und bestieg einen Privatjet Richtung Paris. In den Sozialen Medien verbreiteten sich Videos von der Abreise des Superstars in Windeseile.

Messis Frau Antonella postet anschließend noch ein Foto von sich und Lionel kurz vor dem Abflug und räumte so auch die letzten Zweifel aus. Gegen 15:30 Uhr soll der Flieger in der Stadt der Liebe landen. Noch am Abend soll der Medizincheck bei PSG anstehen.

...and here’s Leo Messi on the plane together with his wife Antonela, rumbo a Paris. Time to have medical and sign as new PSG player. ✈️🇫🇷 #Messi #PSG



Historical day. pic.twitter.com/cOrK1Aej1f — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 10. August 2021

+++ Video zeigt Messi am Flughafen Barcelona +++

Mitsamt Familie ist Lionel Messi am Dienstagmittag in die Maschine nach Paris gestiegen:

+++ Offizielle Vorstellung wohl am Mittwoch/Messi-Vater bestätigt Transfer +++

Am Mittwoch soll es eine Pressekonferenz mit Lionel Messi geben, für den nach 21 Jahren beim FC Barcelona ein neuer Fußball-Lebensabschnitt beginnen wird.

Messis Vater und Berater Jorge ist bereits in Paris gelandet. Dieser hat laut der spanischen Journalistin Maria Garrido auf ihre Frage, ob Messi heute bei Paris unterschreiben wird, mit "Ja" geantwortet.

Auch Messi und seine Frau Antonella befinden sich derzeit auf dem Weg in die Stadt der Liebe, wie Bilder vermuten lassen, die in den Sozialen Medien veröffentlicht wurden und das Paar in einem Privatjet zeigen.

...and here’s Leo Messi on the plane together with his wife Antonela, rumbo a Paris. Time to have medical and sign as new PSG player. ✈️🇫🇷 #Messi #PSG



Historical day. pic.twitter.com/cOrK1Aej1f — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 10. August 2021

+++ Medizincheck am Abend +++

Der Transfer von Lionel Messi zu Paris Saint-Germain befindet sich auf der Zielgeraden. Wie unter anderem die "L'Équipe" und "RMC Sport" in Frankreich oder "Marca" und "Sport" in Spanien sowie "Olé" aus Messis Heimat Argentinien berichteten, hat sich der sechsmalige Weltfußballer mit den PSG-Verantwortlichen am Dienstag geeinigt.

Er werde noch im Laufe des Tages in Paris erwartet, hieß es am frühen Mittag zunächst in den einschlägigen Medien. Noch am Abend stehe bereits der Medizincheck bei PSG an.

+++ Zwei Klubs mit Last-Minute-Angebot +++

Die heißeste Spur führte von Beginn an in die französische Hauptstadt. Dass Messi nicht früher in den Flieger gestiegen ist, hatte "Marca" und "Mundo Deportivo" zufolge mehrere Gründe. Zum einen sollen sich zwei weitere Klubs in den Poker eingeschaltet und auf der Zielgraden ein Angebot abgegeben haben. Dabei handelte es sich den Zeitungen zufolge um den FC Chelsea und die Tottenham Hotspur.

Messi bzw. dessen Berater und Vater Jorge soll sich die Angebote angehört, letztlich aber abgelehnt haben, PSG am Ende von zähen und harten Verhandlungen den Zuschlag bekommen. Die Pariser hatten ihre offizielle Offerte bereits am Sonntag abgegeben.

Der Argentinier hat sich "Olé" zufolge auch in Abstimmung mit seiner Familie für Paris entschieden. Dass bei PSG bereits einige Bekannte der Familie Messi spielen, soll seiner Frau Antonella Roccuzzo und den drei Kindern den Abschied aus ihrer Wahlheimat Barcelona erleichtern. Angeblich hat es sogar schon einen regen Austausch zwischen den Spielerfrauen gegeben.