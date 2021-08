Transfer-Hammer perfekt! Messi wechselt zu PSG

Cesare Purini / Insidefoto via www.imago-images.de

Lionel Messi wechselt zu PSG

Lionel Messi hat nach seinem tränenreichen Abschied vom FC Barcelona einen neuen Verein gefunden. Wie in den vergangenen Tagen bereits ausführlich berichtet wurde, wechselt der argentinische Superstar ablösefrei zu Paris Saint-Germain.

Das bestätigte der französische Erstligist mit einem Video am Dienstagabend. Messi erhält bei PSG die Rückennummer 30. Laut "L'Équipe" verdient der 34-Jährige in Paris ein jährliches Nettogehalt von 40 Millionen Euro. Erwartungsgemäß machte PSG bislang keine Angaben zum Salär.

Messi erhält einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison. Zuvor hatte bereits Messis Vater und Manager Jorge den Deal bestätigt.

Durch den Schritt in die Ligue 1 beginnt für Messi ein neuer Karriereschritt. So wird "La Pulga" in der Pariser Offensive künftig an der Seite von Neymar, Kylian Mbappé und Ángel Di María auflaufen.

Schon am Sonntag hatte Messi einen möglichen Wechsel zu PSG angedeutet, als der Südamerikaner Paris bei seiner Abschiedspressekonferenz in Barcelona auf Nachfrage als "eine Option" bezeichnete. Nun ist die französische Hauptstadt Messis neue sportliche Heimat. Zuvor war der Routinier 21 Jahre beim FC Barcelona aktiv.

Mit den Katalanen gewann der Angreifer unter anderem zehn spanische Meisterschaften und vier Champions-League-Titel und avancierte durch seine Leistungen gleich sechs Mal zum Weltfußballer.

Abruptes Ende beim FC Barcelona

Allerdings endete die Erfolgsgeschichte zwischen dem FC Barcelona und Messi am vergangenen Freitag mit einem Paukenschlag. So platzte die als quasi perfekt vermeldete Vertragsverlängerung aufgrund von finanziellen Hürden und machte Messi zum begehrtesten vertragslosen Spieler der Fußballwelt.

"Ich weiß noch immer nicht, wie ich mich fühle. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Fall je erleben werde" erklärte Messi über seinen Abschied aus Spanien: "Ich wollte unbedingt hier bleiben."

Auch Barca-Präsident Joan Laporta bedauerte die überraschende Trennung von Messi, sprach jedoch gleichzeitig von einem mangelnden finanziellen Handlungsspielraum.