Das fordert Hamann von Bundestrainer Flick

Für Didi Hamann muss Flick auf mehr junge Spieler setzen

Der ehemalige Nationalspieler Dietmar Hamann sieht den neuen Bundestrainer Hansi Flick in der Pflicht, vor allem den Nachwuchs besser an das Nationalteam heranzuführen.

"Die Engländer und Spanier hatten acht, neun Spieler im Kader, die noch in der U21 hätten spielen können. Ich glaube bei uns waren es zwei. Wir müssen schauen, dass wir da aufholen, sonst rennen wir hinterher", sagte der 47-Jährige im Studio-Talk bei "Sky".

Es seien "alle froh", dass es auf der Trainerbank einen Wechsel gegeben habe, jedoch sieht Hamann es als schwierig an, dass Flick bis zur WM 2022 in Katar eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen kann. "Es gab Zeiten, da war es einfacher Bundestrainer zu werden: Die Erwartungen waren nicht so hoch und es kamen Spieler nach."

Aus Hamanns Sicht ist es wichtig, dass Flick die jungen Spieler wie Wolfsburgs Ridle Baku, Leverkusens Florian Wirtz oder das Bayern-Talent Jamal Musiala an das Team heranführt, damit sie sich als "vollwertige Mitglieder" fühlen. Dennoch sollte beim DFB auch weiter auf die "alten Hasen" gesetzt werden: "Mats Hummels und Thomas Müller zur nächsten Weltmeisterschaft mitzunehmen, würde mit Sicherheit Sinn machen", so der "Sky"-Experte.