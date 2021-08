Diese Zahlen lassen den FC Bayern vor Gladbach zittern

via www.imago-images.de

Gibt es Gladbacher Torjubel gegen die Bayern auch am Freitag zu sehen?

Vor zwei Wochen zeigte sich in der Münchner Allianz Arena ein zuletzt fast schon gewohntes Bild: Die Stars des FC Bayern hadern, während ihre Gladbacher Gegenspieler jubeln. Mit 2:0 gewann Borussia Mönchengladbach das Testspiel in München, setzte damit einen bemerkenswerten Trend fort: Auch in der Bundesliga hat sich die Elf vom Niederrhein zum Angstgegner des Rekordmeisters gemausert.

Nicht nur gefühlt haben die Gladbacher in der jüngeren Vergangenheit dem großen Branchenprimus aus München häufig ein Schnippchen geschlagen. Auch faktisch lässt sich diese Vermutung belegen, dass die Fohlenelf für den FC Bayern in den letzten Jahren ziemlich unangenehm zu bespielen war.

Die Hoffnungen auf eine vermeintliche Überraschung zum Bundesliga-Start am kommenden Freitag, wenn die Gladbach den Rekordmeister ab 20:30 Uhr zu Gast haben, sind also durchaus berechtigt.

Die "Sport Bild" rechnete jetzt vor, dass keine Mannschaft in den letzten zehn Jahren eine derart positive Bilanz gegen den deutschen Serienmeister aufweist wie die Borussia. Die Gladbacher sind das einzige Team, gegen die die Bayern nicht mindestens jedes zweite Bundesliga-Spiel in den letzten zehn Jahren gewonnen haben.

FC Bayern gewann seit 2011 nur 45 Prozent der Spiele gegen Gladbach

Seit 2011/2012 stehen neun Bayern-Siegen drei Unentschieden und acht Niederlagen gegenüber. Für Münchner Verhältnisse eine fast schon desaströse Bilanz. Während es gegen die Gladbacher in diesem Zeitraum satte acht Pleiten setzte, verlor der FC Bayern in der selben Zeit gegen den vermeintlichen Hauptkonkurrenten Borussia Dortmund nur fünfmal, gegen den VfL Wolfsburg beispielsweise lediglich ein einziges Mal.

Gerade im heimischen Borussia Park zeigte sich Gladbach zuletzt als Angstgegner der Bayern, konnte von den letzten sechs Heimspielen gegen den Branchenprimus immerhin vier gewinnen.

Der Hauptgrund für die mehr als beachtliche Bilanz der Fohlen gegen die Münchner ist wohl die eigene Offensivleistung. Von den 16 Bundesliga-Konkurrenten, die in den letzten zehn Jahren im Oberhaus gegen den FCB ran durften, erzielte Gladbach mit deutlichem Vorsprung die meisten Treffer - nämlich 28 in 20 Spielen. Mit gehörigem Abstand folgen TSG 1899 Hoffenheim und Bayer Leverkusen mit 21 Toren, während der BVB nur auf 19 Tore kommt.

Setzt sich der Trend der letzten Jahre fort, dürfen sich die Zuschauer im Borussia-Park am Freitagabend auf eine Partie mit einigen Treffer und zu 55 Prozent auf keinen Bayern-Sieg freuen.