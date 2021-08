Überraschende Messi-Klauseln enthüllt

Nick Potts via www.imago-images.de

Lionel Messi hat den FC Barcelona in Richtung PSG verlassen

Am Dienstagabend bestätigte Paris Saint-Germain, was die Spatzen seit Tagen lautstark von den Dächern der französischen Hauptstadt pfiffen: Superstar Lionel Messi bindet sich bis zum Sommer 2023 an PSG und wagt damit erstmals ein fußballerisches Abenteuer abseits seines Haus-und-Hof-Klubs FC Barcelona. Auf der Zielgeraden sollen die Verhandlungen allerdings noch einmal ins Stocken geraten sein.

Das berichtet die "Bild" mit Verweis auf einige Klauseln im Vertrag von Lionel Messi bei Paris Saint-Germain, die der argentinische TV-Sender "TYC Sports" enthüllt haben will.

Demnach hat sich Messi vertraglich zusichern lassen, dass alle Spiele der argentinischen Nationalmannschaft für ihn oberste Priorität haben. Unabhängig vom Terminstress im Liga-Alltag muss PSG Messi angeblich zu allen Spielen der Albiceleste reisen lassen. Zudem erhalten die medizinischen Betreuer der argentinischen Auswahl Zutritt zu den Einrichtungen der Pariser.

Vor allem die Abstellungspflicht dürfte in der Stadt der Liebe nicht nur Freunde gefunden haben. Aufgrund der Corona-Pandemie terminierte der südamerikanische Verband CONMEBOL unlängst die Spiele der WM-Qualifikation um. Für Messi bedeutet dies, das er am 2. September (gegen Venezuela), am 5. September (gegen Brasilien) und am 9. September (gegen Bolivien) antreten muss. Am 29. August und dem 12. September stehen zudem Partien in der League 1 an.

Damit aber nicht genug: "TYC Sports" hat weitere Klauseln im Messi-Vertrag im Köcher. Messi darf angeblich immer wenn ihm danach ist, die Reise nach Barcelona antreten und weiterhin mit seinem Sprecher Pepe Costa zusammenarbeiten.

Im Gegenzug für die Zugeständnisse bekommt PSG allerdings einen der erfolgreichsten Fußballer aller Zeiten sowie die Aufmerksamkeit der gesamten Sportwelt.

"Ich bin gespannt darauf, bei Paris Saint-Germain ein neues Kapitel in meiner Karriere zu beginnen. Alles im Klub entspricht meinen fußballerischen Ambitionen", wird Messi in der offiziellen Mitteilung des Klubs zitiert. "Ich weiß, wie talentiert der Kader und die Trainer sind. Ich freue mich darauf, hier etwas Spezielles aufzubauen", ließ "La Pulga" mit seinen ersten offiziellen Worten als Paris-Star zudem keine Zweifel daran aufkommen, dass er auch sportlich noch große Ziele hat.