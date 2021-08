Sammer: Diskussionen um Rose und Terzic "kleinkariert"

Elmar Kremser/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Glaubt an eine Chance gegen den FC Bayern: BVB-Berater Matthias Sammer

Als Spieler und Funktionär hat Matthias Sammer mit dem BVB große Erfolge gefeiert, auch den FC Bayern kennt der frühere Nationalspieler aus seiner Zeit als Sportvorstand bestens. Nun hat sich der 53-Jährige zu den Erfolgsaussichten der beiden Klubs in der neuen Saison geäußert.

Im Interview mit dem Magazin "Focus" gab Borussia-Berater Sammer eine Einschätzung zu den Chancen der deutschen Vertreter in der Champions League ab.

"Der FC Bayern wird eine große, starke Rolle spielen", versicherte der Königsklassen-Sieger von 1997. Die Dortmunder müssten hingegen "in ihrer Entwicklung aufgrund des Potenzials eine etwas stärkere Konstanz an den Tag legen".

Sammers eindeutige Forderung an die "hochinteressante Mannschaft" des BVB: "Sie müssen als Mannschaft noch stabiler sein. Es darf keine Einbrüche mehr geben."

Sammer bezeichnet Diskussionen um Rose und Terzic als "kleinkariert"

Große Hoffnungen ruhen daher beim amtierenden Pokalsieger auf dem neuen starken Mann an der Seitenlinie. "Marco Rose ist der Cheftrainer, der bewiesen hat, von seiner Ausstrahlung, von seiner Persönlichkeit und seinem Fachwissen her, dass er eine große Aufgabe in einem großen Klub übernehmen kann", betonte Sammer.

Mit den hohen Erwartungen im Umfeld müsse der Coach umgehen können: "Der Druck ist sowieso groß, er muss erfolgreich sein. Dessen ist er sich bewusst, dessen ist sich der Klub bewusst."

Dass viele Anhänger Edin Terzic lieber weiter auf dem Trainerstuhl gesehen hätten, kann Sammer prinzipiell verstehen. Dennoch schränkte er ein: "Ich weiß, worauf die Öffentlichkeit spekuliert. Wenn man ein Spiel verliert, schreit man wieder nach Terzic. Das betrachte ich als kleinkariert."

Zwar könnten "von außen Emotionen und Diskussionen kommen", darin sehe er aber "nichts Problematisches". Sammer unmissverständlich: "Das würde ja sonst bedeuten, dass die Führung mit Aki Watzke, Michael Zorc und Sebastian Kehl und vielleicht auch ein bisschen mit mir, nicht analytisch und überzeugt, sondern eher emotional und ängstlich eine Entscheidung getroffen hätte. Und das ist nicht passiert."

Sammer warnt den FC Bayern: "Das muss sich erst verbinden"

Großes Ziel der Dortmunder wird es auch in der Saison 2021/2022 wieder sein, den großen FC Bayern vom Thron zu schubsen. Ebenso wie der BVB mit Rose haben auch die Münchner mit Julian Nagelsmann einen neuen Übungsleiter verpflichtet.

Sammer sprach von einer "wahnsinnig spannende Konstellation" und bezeichnete Nagelsmanns "Idee von Fußball" als "herausragend". Zugleich warnte er: "Nun ist aber der nächste Schritt zu gehen, beim FC Bayern mit diesen Erfolgen, mit dieser Selbstverständlichkeit, mit dem Mia-san-Mia und diesem Umfeld."

Seine Prognose: "Das muss sich weniger sportlich finden, als viel mehr, dass Julian Nagelsmann einen so großen Klub mit einer solchen Emotionalität weder in Hoffenheim noch in Leipzig erlebt hat. Das muss sich erst verbinden, weshalb es jetzt noch zu früh ist, um über den Gewinn der Meisterschaft oder der Champions League zu sprechen."

Einen sportlichen Absturz hält Sammer indes für unwahrscheinlich. "Ich glaube nicht, dass Bayern München jetzt nächste Saison Fünfter wird und Dortmund Zehnter", so der Ex-Profi.