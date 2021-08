Musiala reagiert auf Gerüchte um neue Konkurrenz

Fotostand / Wagner via www.imago-images.de

Jamal Musiala startet motiviert in die neue Saison beim FC Bayern

Jamal Musiala legte beim FC Bayern 2020/21 einen kometenhaften Aufstieg hin. Am Ende der Spielzeit zierten satte 26 Einsätze, sechs Tore und ein Assist in der deutschen Fußball-Bundesliga die Vita des 18-Jährigen. Dennoch sollen sich die Münchner auch nach Verstärkungen für die Offensive umgesehen haben. Nun hat Musiala auf die Gerüchte reagiert.

"Bei Topklubs wie Bayern hat man immer top Mitspieler, die alle spielen wollen, und es kommen auch regelmäßig neue starke Spieler dazu", erklärte Musiala im Interview mit "Sport1". Außerdem sei er in der Lage, mehrere Positionen zu bekleiden und "nicht nur auf dem Flügel" aufzulaufen.

Eine Aussage, die die letzte Saison eindrucksvoll belegt. Der FC Bayern setzte Musiala im offensiven Mittelfeld, auf dem linken, dem rechten Flügel sowie im zentralen Mittelfeld ein.

Beim FC Bayern "ist die Erwartungshaltung immer hoch"

Trotz seiner Flexibilität ist sich Musiala bewusst, dass das kommende Jahr kein Selbstläufer wird. Damit er dennoch im Starensemble bestehen kann, hat der Youngster Sonderschichten eingelegt. "Die letzte Urlaubswoche habe ich genutzt und viel mit meinem Coach an meiner Zweikampfstabilität und an meiner Bewegungsqualität gearbeitet. Ich wollte bestmöglich vorbereitet in die neue Saison starten", so der deutsche Nationalspieler, der sich viel vorgenommen hat.

"Ich möchte diese Saison wieder Tore schießen, aber auch mehr Assists geben und mein Kopfballspiel weiter verbessern. Für all diese Ziele hilft mir das Training mit meinem Coach sehr", lässt Musiala keine Zweifel daran zu, dass er den Wettkampf nicht scheut.

Klar ist, Stillstand kommt für den gebürtigen Stuttgarter nicht infrage: "Bei Bayern ist die Erwartungshaltung immer hoch. Ich habe aber auch eine sehr hohe Erwartungshaltung an mich selbst", stellt Musiala klar. Er habe den Anspruch, sich "stetig weiterzuentwickeln".

Dass ihm das gelungen ist, kann das Talent am Freitag beweisen. Dann gastiert der FC Bayern zum Saisonauftakt bei Borussia Mönchengladbach. Man darf gespannt sein, welche Rolle Coach Julian Nagelsmann dabei für Musiala vorgesehen hat.