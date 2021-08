BVB weiter mit Abwehr-Puzzle - Malen hat "Nachholbedarf"

Borussia Dortmund

Marco Rose tritt mit dem BVB gegen Eintracht Frankfurt an

Nach dem souveränen 3:0-Sieg in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen den SV Wehen Wiesbaden steht für Borussia Dortmunds neuen Coach Marco Rose die nächste Bewährungsprobe auf dem Programm. Doch noch immer kann der BVB-Cheftrainer in der Abwehr personell nicht aus dem Vollen schöpfen.

Wie Rose am Donnerstag auf der Pressenkonferenz vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt darlegte, sei zwar mit Emre Can ein Spieler ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Ansonsten habe es aber "keine Änderungen zum Pokalspiel" gegeben.

Beim Gastspiel in Wiesbaden hatten am Samstag neben Manuel Akanji mit Felix Passlack, Antonios Papadopoulos und Nico Schulz gleich drei Akteure aus der zweiten Reihe einspringen müssen. Das Trio darf sich nun auch Chancen auf einen Einsatz zum Bundesligastart machen.

Mats Hummels trainiere laut Rose weiter individuell, zu Raphael Guerreiro sowie dem an Corona erkrankten Thomas Meunier und die Langzeitverletzten Dan-Axel Zagadou, Soumaila Coulibaly und Mateu Morey machte der Coach keine Angaben.

Eine Option für die Partie gegen Frankfurt sei dem ehemaligen Gladbacher zufolge auch Donyell Malen. Und das, obwohl Rose dem Neuzugang noch "Nachholbedarf" attestierte: "Er kommt aus einem anderen Land, er muss sich an ein paar Dinge gewöhnen. Man sieht aber schon seine Qualitäten, er muss sich physisch noch steigern, daran müssen wir arbeiten. Dann muss er unsere Spielweise lernen - gerade gegen den Ball."

Rose: BVB am "Anfang eines Prozesses"

Grundsätzlich machte der 44-Jährige deutlich, dass nach so kurzer Zeit und der holprigen Vorbereitung noch nicht alles nach Plan laufen könne: "Wir sind am Anfang eines Prozesses. So ein Prozess ist aber immer auch verbunden mit einigen Rückschlägen", so Rose. Dennoch sei der BVB seiner Einschätzung nach auf "einem anständigen Weg."

Aufgrund seiner Einschätzung zum Stand der Mannschaft hielt sich der Nachfolger von Edin Terzic auch mit einer Kampfansage an die Konkurrenz zurück. "Wenn man für den BVB tätig ist, verfolgt man maximale Ziele. Dennoch macht es wenig Sinn über Dinge zu reden, die nächstes Jahr im Mai passieren. Um eine Meisterschaft zu gewinnen, müssen viele Dinge passen", erklärte Rose.

Freudig stimmte den Neu-Borusse, dass zum Liga-Auftakt endlich wieder Fans im Stadion sein werden. Für den Chef an der Seitenlinie könne es gar nicht schnell genug gehen, bis statt den nun 25.000 wieder die volle Kapazität genutzt werde dürfe und der BVB sein "Faustpfand" ausleben könne.

Das Rose-Debüt vermiesen, will derweil der Gast aus Frankfurt. Von der SGE erwartet Rose insbesondere nach dem Aus im DFB-Pokal einen beherzten Auftritt: "Sie spielen intensiven Fußball und haben in der Woche sicherlich nochmal draufgelegt. Es gibt für sie keinen Grund, verunsichert zu sein. Wir müssen uns auf ein intensiver und trotziges Eintracht Frankfurt einstellen."

Die wichtigsten Aussagen aus der Pressekonferenz zum Nachlesen:

+++ Rose über die Aussicht auf Fans im Stadion +++

"Man konzentriert sich schon auf das Spiel. Aber das Stadion ist auch schön. Noch besser wäre es, wenn es voll ist, jetzt haben wir 25.000. Ich freue mich auf das Stadion und die Fans. Hoffentlich entwickelt sich das so, dass es schnell mehr werden und dass wir bald dieses Faustpfand Signal Iduna Park wieder ausleben werden."

+++ Kommt Reus wieder in die Nationalmannschaft? +++

"Hansi hat Ahnung vom Fußball. Das, was ich hier wahrnehmen, ist, dass Marco ein Spieler mit herausragenden Fähigkeiten ist, ein starker Kapitän. Für ihn war es wichtig, jetzt mal einem komplette Vorbereitung zu machen, einfach um die Frische zu haben. Er hat in der Vorbereitung gezeigt, wie wichtig er ist auch als Bindeglied zwischen uns und der Mannschaft. In dieser Form ist er immer ein Kandidat für die Nationalmannschaft.

+++ Rose über den Ersatztorhüter +++

"Marwin war krank, wir müssen jetzt sehen, wie es ihm geht. Wir haben da aber ein hohes Maß an Qualität und können in eine volle Schatulle greifen."

+++ Rose über Reinier +++

"Er ist ein hervorragender Fußballer und es ist gut, dass er jetzt zurückkommt und in guter Verfassung ist. Er muss sich jetzt in jedem Training zeigen, das ist auch das Schöne, dass er sich die Möglichkeit hat, sich unter einem neuen Trainer zu zeigen. Wenn ich erkenne, dass wir ihn bringen müssen, dann werden wir ihn natürlich auch bringen."

+++ Rose über den Fortschritt mit der Mannschaft +++

"Wir sind am Anfang eines Prozesses. Wir hatten das erste Pflichtspiel und sind erst seit fünf Wochen drin. Wir müssen jetzt nochmal viele Spieler daran gewöhnen. Wir haben gegen Bologna und im Trainingslager schon gezeigt, in welche Richtung es gehen soll. Wir waren griffig gegen den Ball und haben auch mit dem Ball Aktionen gezeigt. So ein Prozess ist aber immer auch verbunden mit einigen Rückschritten. Aber das ist ein täglicher Prozess, wir sehen uns da auf einem anständigen Weg.

+++ Rose über Frankfurt und das Pokal-Aus +++

"Wir gehen davon aus, dass sie trotzig sind. Mannheim hat im Pokal sicherlich verdient gewonnen. Dennoch hatte Frankfurt seine Möglichkeiten. Sie spielen intensiven Fußball und haben in der Woche sicherlich nochmal draufgelegt. Es gibt für sie keinen Grund, verunsichert zu sein. Wir müssen uns auf ein intensiver und trotziges Eintracht Frankfurt einstellen. Kostic ist ein Spieler, auf den wir achten müssen. Aber ich werde jetzt wenig über unseren taktischen Ansatz reden."

+++ Rose über Malen +++

"Jedes Training tut Donyell gut. Er kommt aus einem anderen Land, er muss sich an ein paar Dinge gewöhnen. Man sieht aber schon seine Qualitäten, er muss sich physisch noch steigern, daran müssen wir arbeiten. Dann muss er unsere Spielweise lernen. Gerade gegen den Ball hat er noch Nachholbedarf. Aber da unser Kader nicht so groß ist, haben wir ihn auf dem Schirm, auch jetzt für Samstag."

+++ Rose über den Titelkampf +++

"Wenn man für den BVB tätig ist, verfolgt man maximale Ziele. Dennoch macht es wenig Sinn über Dinge zu reden, die nächstes Jahr im Mai passieren. Um eine Meisterschaft zu gewinnen, müssen viele Dinge passen. Wir arbeiten daran, das ist unser Ziel. In der Bundesliga können aber viele Dinge passieren, es gibt nicht nur die Bayern oder Leipzig, sondern auch einige Mannschaften, die für Überraschungen sorgen können. Wir müssen Konstanz in unsere Spiel zu bringen und am Wochenende gut aus den Startlöchern zu kommen"

+++ Rose über das Personal +++

"Mats ist nach wie vor im Individualtraining, macht aber Fortschritte. Er hat sich gut ausbelastet, ist aber noch nicht im Mannschaftstraining. Emre Can ist neu eingestiegen, ansonsten gibt es keine Änderungen zum Pokalspiel."

+++ Los geht's +++

In diesen Minuten beginnt die Pressekonferenz in Dortmund. Was hat Marco Rose zum Bundesliga-Auftakt mit dem BVB zu sagen?

+++ Der BVB jagt einen Rekord +++

Seit nunmehr neun Spielzeiten der Fußball-Bundesliga jagt Borussia Dortmund dem deutschen Serienmeister FC Bayern vergeblich hinterher. Wenigstens in einer Kategorie kann der BVB nun aber zum Branchenprimus aufschließen.

Sollte der BVB Eintracht Frankfurt bezwingen, wären die Schwarz-Gelben zum siebten Mal in Folge siegreich in eine Serie des deutschen Oberhauses gestartet.

Damit würden die Dortmunder mit dem FC Bayern gleichziehen. Der Rekordmeister bestritt seine Auftaktpartien in den Spielzeiten 2012/2013 bis 2018/2019 erfolgreich.

+++ Viele Fragen beim BVB +++

Wie löst Rose die personelle Notlage in der Notlage in der Defensive? Wie verkraftet der BVB den Abgang von Top-Scorer Jadon Sancho zu Manchester United? Vor der Partie gegen Eintracht Frankfurt schweben einige Fragezeichen über dem Borsigplatz. Marco Rose dürfte ab 13 Uhr zumindest etwas Licht ins Dunkel bringen.