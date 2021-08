Enttäuschtes Urgestein verlässt Dynamo Dresden

Dennis Hetzschold via www.imago-images.de

Marco Hartmann verlässt Dynamo Dresden

Urgestein Marco Hartmann wird den Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden nach acht Jahren verlassen.

Wie der Aufsteiger am Donnerstag mitteilte, erhält der 33 Jahre alte Innenverteidiger keinen neuen Vertrag. Hartmann war zweimal mit den Sachsen in die 2. Bundesliga aufgestiegen und hatte seit 2013 146 Partien für Dynamo absolviert, in denen er 17 Treffer erzielte.

"Ich hatte den Wunsch, noch ein Jahr Fußball hier in dieser wunderschönen Stadt bei diesem emotionsgeladenen Verein zu spielen", sagte Hartmann: "Daher überwiegt bei mir im ersten Moment natürlich die Enttäuschung, dass mein Weg jetzt bei Dynamo Dresden endet."

Eine baldige Rückkehr in einer anderen Funktion sei jedoch erwünscht, betonte Sport-Geschäftsführer Ralf Becker.