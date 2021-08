Matthäus erwartet "Dreikampf" - BVB nicht Top-Verfolger

Hartmut Boesener via www.imago-images.de

Lothar Matthäus hat sich zum Meisterkampf zwischen FC Bayern, BVB und RB Leipzig geäußert

Gladbach vs. FC Bayern als Auftaktspiel? Das ist ganz nach dem Geschmack von Lothar Matthäus. Kein Wunder also, dass der TV-Experte noch mehr als sonst gefragt ist.

Bevor der FC Bayern am Freitagabend (20:30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach in die neue Saison der Fußball-Bundesliga startet, hat sich Rekordnationalspieler Lothar Matthäus zum Meisterkampf geäußert.

Für den 60-Jährigen, der in seiner aktiven Zeit für beide Klubs die Fußballschuhe schnürte und sich zur Legende aufschwang, steht fest, dass die Münchner sich dieses Mal so richtig strecken müssen.

"Diese Saison wird nicht einfach für sie", wurde Matthäus, der sich auf einer Veranstaltung des Sportwetten-Anbieters Interwetten befand, vom Fachmagazin "kicker" zitiert.

Beim seit Sommer vom Julian Nagelsmann trainierten Team aus München müsse sich "vieles neu finden". Dies könnte "eine Chance für die Konkurrenten sein".

Besagte Konkurrenz sieht der TV-Experte vor allem in RB Leipzig und Borussia Dortmund. Die beiden Klubs seien auch in den letzten Saisons der Fußball-Bundesliga "oft nah dran" gewesen, "aber sie hatten Phasen, in denen sie unnötig Punkte liegen gelassen haben".

Matthäus: FC Bayern, BVB und RB Leipzig im "Dreikampf"

In 2021/2022 scheinen sowohl die Roten Bullen als auch der BVB "stabiler zu sein als zuletzt", so Matthäus, für den feststeht: "Ich erwarte einen Dreikampf um den Titel."

Dass die beiden Kontrahenten so nah dran sind, liege vor allem am Kader. Sowohl Borussia Dortmund als auch RB Leipzig seien personell "in der Breite besser aufgestellt als der FC Bayern".

Für einige sicherlich etwas überraschend sieht Matthäus Dauer-Rivale BVB sogar noch hinter den Roten Bullen. "Für mich ist RB Leipzig im Kampf um den Titel noch ein bisschen höher einzuschätzen als Borussia Dortmund", betonte der Rekordnationalspieler des DFB.