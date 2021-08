Enthüllt: So nah war ein Lewandowski-Transfer zu Chelsea

kolbert-press/Ulrich Gamel via www.imago-images.de

Robert Lewandowski durfte den FC Bayern in diesem Sommer nicht verlassen

Mit Romelu Lukaku hat der FC Chelsea kurz vor dem Start in die neue Saison einen echten Top-Stürmer verpflichtet. Bevor der Deal mit dem Belgier eingetütet wurde, beschäftigten sich die Londoner auch mit einer möglichen Verpflichtung von Robert Lewandowski. Diese scheiterte offenbar einzig und allein am Veto des FC Bayern.

Robert Lewandowski im Trikot des FC Chelsea? Was im ersten Moment abwegig klingt, hätte im Sommer durchaus Realität werden können. Das zumindest legt ein Bericht des Portals "The Athletic" nahe.

Dort heißt es, dass Lewandowski-Agent Pini Zahavi tatsächlich auf die Blues zugegangen ist und ihnen einen Transfer vorgeschlagen hat. Der Berater war zuvor vom Polen engagiert worden, um gezielt Angebote aus der Premier League zu sondieren.

FC Bayern gibt Lewandowski keine Freigabe

Die Verantwortlichen des FC Chelsea haben dem Bericht zufolge den Eindruck gehabt, dass sich der Top-Torjäger auch auf einen Wechsel eingelassen hätte. Allerdings hätten die Londoner dennoch von einem ernsthaften Angebot abgesehen, weil sie wussten, dass der FC Bayern seinen Superstar in diesem Sommer unter keinen Umständen ziehen lassen würde.

Da die Option auf Lewandowski somit keine mehr war, bemühte sich der Klub von Thomas Tuchel schließlich um Romelu Lukaku. Diesen nahm der frisch gekürte Supercup-Sieger in dieser Woche unter Vertrag. Für eine kolportierte Ablösesumme in Höhe von ca. 115 Millionen Euro wechselte der Belgier zurück an die Stamford Bridge.

Auch BVB-Star Erling Haaland war ein Thema

Auch der Name von BVB-Star Erling Haaland wurde "The Athletic" zufolge in der Chefetage der Blues diskutiert. Allerdings mussten die Blues in diesem Fall aus zwei Gründen Abstand von einem Transfer nehmen: Zum einen machten die Dortmunder unmissverständlich klar, dass sie den Norweger nicht ziehen lassen würden.

Zum anderen wurde in Gesprächen mit Haaland-Berater Raiola klargemacht, dass sich der 21-Jährige bei den Schwarz-Gelben wohlfühlt und in diesem Sommer keinen Wechsel anstrebt.