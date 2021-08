Matthäus tippt Start des FC Bayern und des BVB

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Lothar Matthäus hat den Saisonstart des BVB und des FC Bayern getippt

Vor dem Start der 59. Spielzeit der deutschen Fußball-Bundesliga zählen der FC Bayern und Borussia Dortmund einmal mehr zu den großen Anwärtern auf den Meister-Titel. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus erwartet allerdings keinen perfekten Start von den Münchnern oder dem BVB.

Matthäus vermutet zwar, dass beide nach den ersten drei Spieltagen der anstehenden Saison von der Tabellenspitze grüßen, die Optimalausbeute von neun Punkten ergattern die Topteams jedoch nicht. Das verraten die Tipps, die der 60-Jährige bei "Sky" abgegeben hat.

Demnach geht Matthäus davon aus, dass der FC Bayern beim Eröffnungsspiel am Freitagabend (20:30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach nicht über ein 1:1 hinauskommt, am 2. Spieltag den 1. FC Köln allerdings mit 3:0 deutlich in die Schranken weist und schließlich am 3. Spieltag Hertha BSC mit 3:1 bezwingt.

Der BVB startet laut Matthäus mit einem 3:1-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt, lässt dann aber "nur" ein 2:2 gegen den SC Freiburg folgen, ehe mit einem 2:0-Erfolg gegen die TSG Hoffenheim wieder die Rückkehr in die Erfolgsspur gelingt.

"Enges Höschen" zwischen dem FC Bayern, dem BVB und RB Leipzig

Aufgrund des besten Torverhältnisses würden die Bayern Matthäus zufolge nach drei Spieltagen die Liga anführen, dahinter folgen allerdings punktgleich der BVB und RB Leipzig.

Ähnlich fällt die Meisterprognose der DFB-Legende aus: Der Fight um den Titel zwischen Bayern, Dortmund und Leipzig werde "zwar ein ganz enges Höschen, aber am Ende setzen sich die Bayern wegen ihrer Erfahrung durch", so Matthäus bei "Sky". Auf Platz zwei tippt Matthäus den BVB, auf Rang drei folgt RB Leipzig.

Auf den weiteren Rängen sieht Matthäus Gladbach (4.), Leverkusen (5.), Wolfsburg (6.), Hertha (7.), Frankfurt (8.), Stuttgart (9.), Hoffenheim (10.), Union (11.), Freiburg (12.), Mainz (13.), Köln (14.), Augsburg (15.), Bielefeld (16.), Bochum (17.) und Fürth (18.).