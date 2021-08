So will Glasner den BVB knacken

Bjoern Reichert via www.imago-images.de

Oliver Glasner und Eintracht Frankfurt gastieren am 1. Spieltag beim BVB

Am Samstag (18:30 Uhr) startet Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt in die Bundesliga-Saison. Befeuert vom peinlichen Pokal-Aus der SGE liegt die Favoritenrolle dabei eindeutig beim BVB. Die Hessen rechnen sich dennoch einiges aus.

"Wir fahren nach Dortmund, um zu gewinnen. Wir werden alles daran setzen. Sollte uns dies gelingen, werde ich der Mannschaft auf der Heimfahrt einen ausgeben", kündigte Frankfurts Coach Oliver Glasner auf der Spieltags-PK vor dem Gastspiel an. Allerdings sei die Eintracht "noch nicht bei 100 Prozent", gestand Glasner ein.

Um dennoch gegen den BVB bestehen zu können, müsse man "konsequent auftreten" und "Mut, Zuversicht, Selbstvertrauen" an den Tag legen. "Wichtig ist, dass wir in Dortmund Präsenz in den Zweikämpfen zeigen. Es geht darum, deren Tempo zu kontrollieren und unsere Räume zu nutzen. Es wird ein komplett anderes Spiel als in Mannheim", so Glasner weiter. Gegen den Drittligisten Waldhof Mannheim verloren die Adlerträger im DFB-Pokal vollkommen verdient mit 0:2.

"Der BVB ist zweigeteilt durch die Vorbereitung gekommen"

Glasner verwies jedoch auf darauf, dass bei den Schwarz-Gelben noch nicht alles Gold ist, was glänzt: "Der BVB ist zweigeteilt durch die Vorbereitung gekommen. Defensiv haben sie Ausfälle zu beklagen, auf der anderen Seite haben sie aber auch Spieler, die die komplette Vorbereitung mitgemacht haben. Offensiv sind sie gut im Rhythmus und haben sich gefunden."

Die Bilanz spricht zumindest für einen Dortmunder Auftakterfolg: Auch wenn die Borussen gegen Frankfurt nicht selten strauchelten, hielten sie sich vor heimischer Kulisse meist schadlos. Von 48 Partien im Rahmen der Fußball-Bundesliga gewann der BVB bislang 34 gegen die Frankfurter (6 Remis/8 Niederlagen). Zuletzt setzte es aber eine 1:2-Niederlage im Signal Iduna Park.

Zudem verkündete Glasner, dass einige Akteure ausfallen: "Bei Sebastian Rode hat das Knie eine Reaktion gezeigt, deshalb kann er nicht spielen." Einen Einsatz von Neuzugang Jens Petter Hauge ließ der Österreicher ebenso offen wie ein Comeback von Ajdin Hrustic nach Corona-Erkrankung.