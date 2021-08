FFP vor dem Aus: Das Ende des zahnlosen Tigers?

Astrid08 via imago-images.de

Das Financial Fairplay hat sich nicht ausreichend bewiesen

Durch die Mega-Transfers des Sommers kommt offenbar Bewegung in das Thema Financial Fair Play. Laut Times soll die alte Regel abgeschafft und durch eine Gehaltsobergrenze samt Luxussteuer ersetzt werden.

Mega-Transfers im dreistelligen Millionenbereich in England, dazu die irrsinnige Shopping-Tour von Paris St. Germain - und das alles in Coronazeiten: Das Financial Fair Play wurde in diesem Sommer mal wieder auf großer Bühne als zahnloser Tiger entlarvt. Selbst die UEFA hat davon nun offenbar genug. Laut eines Berichts der englischen Zeitung The Times will die Europäische Fußball-Union die bisherige Regelung schon ab dem kommenden Jahr durch eine Gehaltsobergrenze samt Luxussteuer ersetzen.

Das geplante System sieht demnach vor, dass die an europäischen Wettbewerben teilnehmenden Vereine nur noch einen bestimmten Prozentsatz ihrer Einnahmen für Gehälter ausgeben dürfen. Im Gespräch soll eine Obergrenze von 70 Prozent sein. Bei Überschreiten dieses Limits müsste ein Klub eine sogenannte Luxussteuer in einen Topf einzahlen, der unter allen anderen Europapokalstartern aufgeteilt wird. Die UEFA will die Pläne laut dem Blatt schon im September auf einem Kongress vorstellen.

In der Bundesliga dürfte der Vorstoß mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen werden. Eine Salary Cap sei eine "sehr gute Lösung, um den Exzessen im Fußball Einhalt zu gebieten", sagte Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn jüngst. Nicht nur beim deutschen Rekordmeister rieben sich die Verantwortlichen angesichts des Transferwahnsinns der vergangenen Wochen verwundert die Augen.

Die Schere zwischen Arm und Reich klaffte diesen Sommer nochmal weiter auseinander. 117,5 Millionen Euro zahlte Manchester City für Jack Grealish, einen Reservisten der englischen Nationalmannschaft. Der FC Chelsea holte Romelu Lukaku für 115 Millionen, und PSG stellte sich mit Lionel Messi, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Achraf Hakimi und Gianluigi Donnarumma eine Weltauswahl zusammen.

Nagelsmann vom FC Bayern reibt sich die Augen

"Da reibe ich mir schon ab und an die Augen", stutzte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann: "Ich weiß nicht genau, wie die das hinbekommen." Karl-Heinz Rummenigge forderte vehement "ein internationales Regulativ". Der deutsche Fußball müsse "großes Interesse haben, Regularien zu finden". Sonst werde er "international auf Sicht abgehängt", sagte der ehemalige Vorstands-Boss der Münchner.

Genau dieses Regulativ sollte das 2010 eingeführte Financial Fair Play eigentlich sein. Laut FFP dürfen in einem Zeitraum von drei Jahren die Ausgaben nicht die Einnahmen übersteigen, maximal kann hierbei durch einen Investor ein Defizit von 30 Millionen Euro ausgeglichen werden. Doch ernsthafte Strafen bei Verstößen gab es nur selten, die Europapokalsperre von Manchester City wurde beispielsweise 2020 durch den Internationalen Sportgerichtshof CAS gekippt.

Die nun offenbar forcierte und sich an den jeweiligen Einnahmen orientierende Gehaltsobergrenze wäre wohl leichter mit dem europäischen Wettbewerbsrecht vereinbar als eine starr festgelegte Summe.

Die entsprechende Luxussteuer bei Überschreitung würde sich ähnlich des Systems in der nordamerikanischen Major League Baseball und der Basketball-Liga NBA bei erstmaligem Verstoß genau auf den überzogenen Betrag belaufen.

Für Wiederholungstäter erhöht sich der Betrag, bei jahrelanger Missachtung sollen laut Times sogar sportliche Sanktionen bis hin zum Europapokal-Ausschluss drohen. Doch wie schon beim Financial Fair Play wird auch bei der Wirksamkeit der möglichen neuen Regelung alles von der konkreten Umsetzung abhängen.