Reyna über Bayern-Star: "Einer der Besten aller Zeiten"

Elmar Kremser/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Gio Reyna und der BVB zählen auch in diesem Jahr zu den großen Konkurrenten des FC Bayern

Der BVB geht auch in diesem Jahr als einer der größten Herausforderer des FC Bayern in die Saison. Schon in wenigen Tagen kommt es im Supercup zum ersten direkten Kräftemessen. Giovanni Reyna freut sich drauf, weiß aber auch aus eigener Erfahrung, wie schwer Spiele gegen den Rekordmeister sein können.

Dreimal kam Gio Reyna bisher in den zweifelhaften Genuss, gegen den FC Bayern antreten zu dürfen. Seine Bilanz ist mit drei Niederlagen ernüchternd. Allerdings war jede der drei Partien knapp, zwei wurden gar erst in den Schlussminuten entschieden. Umso mehr brennt der US-Amerikaner darauf, es in diesem Jahr besser zu machen. Die erste Chance dazu bekommen er und der BVB am kommenden Dienstag im Supercup. Ein Spiel, auf das sich der Mittelfeldspieler sehr freut.

"Das ist so besonders für uns, weil wir die Chance haben, die beste Mannschaft in Deutschland zu schlagen. [...] Natürlich ist es gegen ein solches Team mit so großartigen Spielern nie leicht, aber mit den Fans im Rücken und einer guten Leistung haben wir die Möglichkeit zu gewinnen", sagte Reyna im Interview mit "bundesliga.com".

Der BVB müsse gegen die Bayern zunächst einmal gut spielen, "und ein bisschen Glück würde auch helfen", ergänzte der 18-Jährige, der betonte: "Wir sind alle sehr motiviert und werden versuchen, uns den Sieg zu holen".

Dass die Dortmunder zuletzt regelmäßig als Verlierer aus den Spielen gegen den Rekordmeister hervorgingen, will Reyna nicht überbewerten, denn: "Uns haben nur wenige kleine Details gefehlt. Die Spiele waren sehr knapp und hätten auch in die andere Richtung kippen können."

BVB-Profi Reyna über Lewandowski: "Einer der Besten aller Zeiten"

Einer von vielen Spielern des Rekordmeisters, die Reyna besonders großen Respekt abnötigen, ist Robert Lewandowski. Auch für ihn war der Pole in der vergangenen Saison der "Spieler des Jahres". "Meiner Meinung nach hätte er auch den Ballon d'Or gewonnen. Er ist einer der besten Stürmer aller Zeiten, ein unglaublicher Spieler. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen, einfach Wahnsinn", schwärmte Reyna.

Ob der FC Bayern unter Julian Nagelsmann besser geworden ist, wollte der US-Amerikaner nicht beurteilen. Diese Frage steht für ihn auch gar nicht im Vordergrund, denn "gegen diese Spieler wird es nie ein einfaches Spiel werden. Egal, wer der Trainer ist, es wird ein hartes Spiel. Gegen sie muss man immer seine Topform haben, um sie zu schlagen."