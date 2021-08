Bayern-Bonus? Stindl wütet nach Elfer-Ärger

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Hätte es hier Elfmeter gegen den FC Bayern geben müssen? Gladbachs Stindl meint: Ja!

Riesenglück für den FC Bayern, Riesenärger bei Borussia Mönchengladbach: Nach dem 1:1 im Bundesliga-Eröffnungsspiel beherrschten die beiden nicht gegebenen Elfmeter gegen den Rekordmeister die Schlagzeilen. Gladbach-Kapitän Lars Stindl fand für die ausbleibenden Pfiffe von Schiedsrichter Marco Fritz deutliche Wort.

"Wahnsinn, dass es keinen Elfmeter gab. Eine Frechheit!", polterte Stindl nach dem Schlusspfiff am "DAZN"-Mikrofon mit Blick auf die beiden vielleicht spielentscheidenden Szenen.

Sowohl in der 81. als auch in der 83. Minute war ein Gladbacher nach Kontakt im Münchner Strafraum zu Boden gegangen. Beide Male blieb die Pfeife von Marco Fritz Stumm. Und auch der VAR schaltete sich nicht ein.

Einige sahen lediglich zwei "Kann-Elfmeter", für Stindl gab es jedoch keinen Interpretationsspielraum. "Das ist ja ein klares Tor, wenn Thuram da durch ist. Da muss der VAR eingreifen, dann guckt man 15 Sekunden und dann erkennt man das auch, dass es ein klares Foul ist", sagte er über die zweite Szene, die für ihn noch eindeutiger als die erste war.

Bonus für den FC Bayern? "Hätten uns nicht beschweren dürfen"

Man müsse nicht mal eine Gladbach-Brille aufsetzen, um zu erkennen, dass es ein Elfmeter war, redete sich Stindl in Rage. "Vielleicht kriegen wir in diesem Jahr auch mal einen Elfmeter", ergänzte der Kapitän, der die Meinung vieler Fans, die vor allem in den Sozialen Medien schon wieder einen "Bayern-Bonus" witterten, teilte.

So ganz von der Hand zu weisen ist die Kritik von Stindl nicht, wie selbst einige Profis des FC Bayern nach dem Spiel zugeben musste. So sagte etwa Leon Goretzka zu der strittigen Szene: "Da hätten wir uns nicht beschweren dürfen, wenn er pfeift. Die kann man schon geben."

Und für Trainer Adi Hütter war die Sache sowieso klar: "Ich bin einer, der grundsätzlich ganz wenig über Schiedsrichter sagt. Aber ich habe beide Situationen angeschaut. Man darf sich glaube ich nicht beklagen, wenn er in einer dieser beiden Situationen Elfmeter gibt."