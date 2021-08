Ex-Schalker Kehrer beim FC Bayern gehandelt

Christophe SAIDI via www.imago-images.de

Unterschreibt Thilo Kehrer beim FC Bayern?

Der FC Bayern bastelt offenbar an einem echten Transfer-Hammer. Am Freitag sollen sich die Verantwortlichen des Rekordmeisters mit einem Berater von PSG-Star Thilo Kehrer getroffen und über einen Wechsel des früheren Profis des FC Schalke 04 an die Säbener Straße gesprochen haben.

Das Portal "fussballtransfers" behauptet, dass es im Rahmen des Bundesligaauftaktspiels des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach zu besagtem Treffen zwischen den Münchnern und dem Kehrer-Vertreter gekommen ist. Dabei soll die Möglichkeit eines Transfers des Abwehrspielers besprochen worden sein.

Klar ist, dass der FC Bayern weiterhin auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger ist. Kehrer könnte diese Lücke füllen.

Der 24-Jährige bringt nicht nur die nötige Erfahrung auf internationaler Bühne, sondern auch die Klasse mit, um das Team von Julian Nagelsmann weiter zu verstärken. Genau darauf soll der Trainer intern auch gepocht haben.

Gleichzeitig scheint Paris Saint-Germain für den deutschen Nationalspieler keine Verwendung mehr zu haben. Mit Achraf Hakimi verstärkten sich die Franzosen auf der Kehrer-Position sowohl kostspielig (60 Mio. Euro) als auch namhaft. Die PSG-Bosse wollen zudem nach ihrer spektakulären Einkaufstour Spieler von der Gehaltsliste bekommen - Kehrer gehört französischen Medien zufolge dazu.

Will Thilo Kehrer überhaupt zum FC Bayern wechseln?

Noch unklar ist, welche Pläne der Abwehrspieler selbst verfolgt. Erst Anfang August behauptete "Sport1", ein Wechsel nach München sei kein Thema, Kehrer wolle sich stattdessen in Paris durchsetzen.

Wenige Tage später kamen Meldungen auf, nach denen der Abwehrspieler kurz vor einem Wechsel zu Bayer Leverkusen stehe. Sogar Gespräche mit dem Werksklub seien schon geführt worden, vermeldeten französische Zeitungen. Bestätigt wurde dies bisher aber nicht.



Als Ablöse für Kehrer wurden bislang stets um die 20 Millionen Euro genannt. Sollte Kehrer tatsächlich für diese Summe in die Bundesliga zurückkehren, würde auch dem FC Schalke 04 ein Zahltag winken. Der Zweitligist würde in diesem Fall etwa eine Million Euro als Ausbildungsentschädigung kassieren.