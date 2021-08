Matthäus fordert Stammplatz für BVB-Duo

Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Lothar Matthäus hat klare Vorstellungen für den "neuen" BVB

Neuer Trainer, neue Spieler, neuer Angriff auf den FC Bayern: Borussia Dortmund hat sich auch in dieser Saison hohe Ziele gesetzt. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus traut dem BVB einiges zu und sieht dabei auch die Neuzugänge in der Pflicht. Dass mit Jadon Sancho ein Leistungsträger verkauft wurde, ist für den "Sky"-Experten kein großes Problem.

Dass der BVB dem FC Bayern in den letzten neun Jahren nicht die Stirn bieten konnte, lag Lothar Matthäus zufolge vor allem an der fehlenden Konstanz. Wenn die Schwarz-Gelben diese in ihr Spiel bringen, "können sie Bayern bis zum letzten Spieltag ärgern", erklärte der Rekordnationalspieler im Interview mit den "Ruhr Nachrichten".

Der Verlust von Superstar Jadon Sancho sollte laut Matthäus nicht so schwer wiegen, denn: "Es hat Spaß gemacht, ihm zuzuschauen, er ist jetzt weg. Dembélé hat auch mal Spaß gemacht, Aubameyang hat auch mal Spaß gemacht, aber da hat man es geschafft, die gleichwertig zu ersetzen."

Genau das könnte den Dortmundern im Fall von Sancho mit der Verpflichtung von Donyell Malen gelungen sein. Der Niederländer ist "genau das, was man braucht", ist Matthäus überzeugt. Malen sei im Prinzip "ein zweiter Sancho", der aber auch "ein bisschen zentraler spielen kann".

Roman Bürki "hat den BVB Punkte gekostet"

Ein deutliches Upgrade sieht Matthäus sogar in der Verpflichtung von Torhüter Gregor Kobel. Dieser habe eine gute Ausstrahlung, sei ruhig auf der Linie, sehr beweglich und verfüge über eine gute Strafraumbeherrschung, urteilte der Rekordnationalspieler, für den ein Wechsel zwischen den Pfosten des BVB unabdingbar war.

"Roman Bürki hat gute Spiele gemacht, aber dann auch wieder Punkte gekostet. Ein Torhüter soll der Mannschaft Punkte holen, nicht kosten, und das hat Bürki eigentlich nie so richtig geschafft", kritisierte Matthäus den Schweizer, der immer noch keinen Verein gefunden hat.

Sowohl Kobel als auch Malen seien für ihn in der nächsten Saison klare Stammspieler, meinte Matthäus, für den ein Spieler aber noch viel wichtiger ist: Erling Haaland. "Er zieht die ganze Mannschaft mit, nimmt sie atmosphärisch mit, er ist positiv, er lacht. Modisch hat er für mich ein bisschen einen komischen Geschmack, aber den darf er haben, wenn er so viele Tore schießt."