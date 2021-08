Hamann sieht Achillesferse beim FC Bayern

Revierfoto via www.imago-images.de

Der BVB und RB Leipzig werden dem FC Bayern einen harten Kampf liefern, glaubt Didi Hamann

Der FC Bayern ist und bleibt auch nach seinem Holperstart unter Neu-Trainer Julian Nagelsmann der große Favorit auf die Meisterschaft. Die Frage ist, wie nah der BVB und RB Leipzig an den Rekordmeister heranrücken können. Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann sieht die beiden Verfolger zumindest nicht chancenlos.

Die schwache Vorbereitung sowie der verpasste Sieg im Eröffnungsspiel gegen Borussia Mönchengladbach haben bei so manchem Fan des FC Bayern Zweifel geschürt - und den Anhängern der Konkurrenz Hoffnung gemacht. Führt in diesem Jahr in Sachen Meisterschaft vielleicht doch ein Weg an den Münchnern vorbei?

Ex-Nationalspieler und "Sky"-Experte Dietmar Hamann will das zumindest nicht ausschließen. "Ich glaube, dass wir mit Dortmund und Leipzig - die etwas unter dem Radar sind - einen heißen Dreikampf bekommen werden, und dass es bis zum letzten Spieltag spannend bleiben wird", prognostizierte der ehemalige Profi am Samstag.

Hamann: Das ist die Achillesferse des FC Bayern

Probleme sieht Hamann beim FC Bayern vor allem in der Defensive. Besonders die Abgänge von David Alaba und Jérôme Boateng wiegen dem 47-Jährigen zufolge schwer. "Das kannst du nicht von heute auf morgen ersetzen", ist Hamann überzeugt, dass Neuzugang Dayot Upamecano allein nicht die Lösung sein kann.

Da zu allem Überfluss für die Bayern auch Benjamin Pavard und Lucas Hernández zunächst noch ausfallen werden, könnte sich für die Konkurrenz in den Spielen gegen den Rekordmeister eine Tür öffnen. "Die Defensive wird die Achillesferse sein", sagte Hamann mit Blick auf die Abwehrreihe der Münchner.

Keine Bedenken hat der "Sky"-Experte hingegen was die Offensive des FC Bayern angeht. "Nach vorne hin sind sie fast unverändert und man hat gesehen, was sie für eine enorme Qualität haben", sagte der ehemalige Profi des Rekordmeisters.