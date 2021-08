Marsch deutet Sabitzer-Wechsel zum FC Bayern an

Eibner-Pressefoto/Sascha Walther via Peter Schatz

Marcel Sabitzer steht vor einem Wechsel zum FC Bayern

Der Wechsel von Marcel Sabitzer von RB Leipzig zum FC Bayern ist offenbar nur noch eine Frage der Zeit - und des Geldes. RB-Coach Jesse March deutete in einem Interview an, dass die Sachsen den Österreicher wohl nicht halten können. Alles hängt nun vom Rekordmeister ab.

Auf dem Papier ist Marcel Sabitzer noch Spieler von RB Leipzig, mit dem Kopf ist der Österreicher aber womöglich schon in München. Der Transfer des 27-Jährigen deutet sich seit einigen Wochen an, RB-Coach Jesse Marsch hat jetzt mehr oder minder bestätigt, dass ein Deal bevorsteht.

"Er ist in den letzten Jahren eine wichtige Figur in diesem Klub geworden. Aber es ist schwierig, einen Spieler zu halten, wenn er nicht bleiben will", deutete der us-amerikanische Trainer der Leipziger im Gespräch mit der "Süddeutschen Zeitung" an, dass der Wechsel nur noch eine Frage der Zeit ist, wenn es nach Sabitzer geht.

Der Österreicher ist sich laut "Sport Bild"-Informationen längst mit dem FC Bayern einig. Selbst Detailfragen wie Gehalt und Vertragslaufzeit sind angeblich schon ausgehandelt. Noch haben die Leipziger ihrem Regisseur aber noch keine Freigabe erteilt. Der Grund: Das Angebot aus Münchner liegt entweder noch nicht vor oder war schlicht zu niedrig. Mindestens 20 Millionen Euro sollen die "Roten Bullen" für Sabitzer fordern.

FC Bayern nur einer von vielen Interessenten?

Dass Sabitzer dem Lockruf aus München folgen will, nimmt ihm Marsch nicht übel. "Ich kann verstehen, dass er sich Gedanken macht, wenn es heißt, dass ein Klub wie Bayern Interesse hat", sagte der Trainer, der zudem von weiteren Interessenten sprach. Der FC Bayern sei "nur einer von vielen Klubs", die Sabitzer gerne holen würden.

Mit dem Österreicher habe er "gute Gespräche gehabt", bemühte sich Marsch darum, die Wogen vor dem möglichen Wechsel zum großen Konkurrenten zu glätten. Beide seien sich "im Klaren darüber, dass sich die Situation ändern oder gleich bleiben kann", so der Trainer.