Desaströse Lauterer blamieren sich beim Aufsteiger

1. FC Kaiserslautern blamiert sich bei Viktoria Berlin

Der Siegeszug von Aufsteiger Viktoria Berlin in der 3. Fußball-Liga hält an: Am 3. Spieltag gewann der Hauptstadtklub gegen den viermaligen deutschen Meister 1. FC Kaiserslautern mit 4:0 (2:0). Der FCK ist immer noch ohne Tor in der neuen Saison.

Björn Jopek (3.) erzielte das Führungstor für die Viktoria, Tolcay Cigerci (45.+2), Falcao (52.) und Erhan Yilmaz (84.) sorgten für den Endstand. Cigerci traf noch den Pfosten (63.).

Damit behauptet Viktoria weiter ihre weiße Weste und die Tabellenführung mit neun Punkten. Zuvor hatten die Berliner gegen Viktoria Köln (2:1) und bei Eintracht Braunschweig (4:0) gewonnen.

Die Roten Teufel haben nur einen Zähler auf dem Konto, nachdem es zuletzt eine Niederlage beim SV Meppen (0:1) und ein torloses Remis gegen Braunschweig gegeben hatte. Die mitgereisten FCK-Fans pfiffen ihr Team in Berlin schon zur Halbzeitpause aus.

Am Samstag hatte Türkgücü München im Derby beim TSV 1860 überraschend ein Remis geholt. Sercan Sararer (60.) sorgte für das 1:0 für Türkgücü beim 1:1 (0:0). Routinier Sascha Mölders (79.) rettete den Löwen in Unterzahl einen Zähler im Nachbarschaftsvergleich.

BVB II weiter furios

Sechzig-Coach Michael Köllner verletzte sich beim Jubel über den späten Ausgleich an der Wade. "Ein schärferer Muskelfaserriss. Aber passt schon. Wir haben einen Punkt geholt mit zehn Mann, wir haben uns gegen das Spiel gestemmt, nicht aufgesteckt", sagte Köllner dick bandagiert bei "MagentaSport".

Bereits am Freitag hatte Borussia Dortmund II zunächst die Tabellenführung übernommen, wurde aber von Viktoria Berlin am Sonntag an der Spitze abgelöst. Der BVB gewann 5:2 (3:2) beim SC Freiburg II und bleibt bei sieben Punkten ungeschlagen.

Der 1. FC Magdeburg kam am Samstag bei Aufsteiger TSV Havelse zu einem 3:1 (1:0) und rückte auf Platz drei vor mit ebenfalls sieben Punkten. Ungeschlagen ist auch der SC Verl nach dem 3:1 (2:1) gegen Viktoria Köln. Die Viktoria hatte am Montag erst in der Verlängerung im DFB-Pokal gegen Bundesligist TSG Hoffenheim (2:3) verloren.

Der 1. FC Saarbrücken schob sich durch ein 2:0 (2:0) gegen den MSV Duisburg auf Platz fünf nach vorne. Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück unterlag eine Woche nach dem Pokalerfolg gegen Werder Bremen gegen den SV Wehen Wiesbaden 0:1 (0:0). Der FSV Zwickau und der SV Meppen trennten sich 1:1 (1:0).