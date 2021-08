BVB mit Personalsorgen vor Bayern-Clash - Kehl gibt Update

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Personalsorgen beim BVB vor dem Supercup-Duell mit dem FC Bayern

Borussia Dortmund plagen vor dem Supercup-Duell mit dem FC Bayern am Dienstag weiter Personalsorgen. Lizenzspielleiter Sebastian Kehl gibt einen Einblick in die Situation beim BVB.

Nach dem beeindruckenden 5:2-Sieg zum Bundesliga-Auftakt gegen Eintracht Frankfurt am Samstag hat der BVB mit dem Supercup-Duell gegen den FC Bayern im heimischen Signal Iduna Park am Dienstag gleich das nächste Highlight vor der Brust.



In Bestbesetzung wird der amtierende DFB-Pokalsieger die Partie gegen den deutschen Rekord- und Serienmeister nicht antreten können. Einem Bericht der "Ruhr Nachrichten" zufolge sind Mats Hummels und Raphael Guerreiro für das Bayern-Spiel definitiv kein Thema. Auch Emre Can fehlte am Sonntag im Dortmunder Mannschaftstraining und wird ausfallen.

BVB: "Muskuläre Reaktion" bei Emre Can

Der Nationalspieler habe "eine kleine muskuläre Reaktion", bestätigte Lizenzspielleiter Sebastian Kehl dem Blatt gegenüber, "daher hat es am Samstag nicht gereicht."

Vor dem Supercup werde sich beim BVB "personell nicht sehr viel tun", so Kehl weiter, "ich rechne aber schon damit, dass es bei ihm für Samstag reichen könnte". Dann reisen die Borussen am 2. Liga-Spieltag zum SC Freiburg.

Offen ist, wann Thomas Meunier und Julian Brandt nach ihren positiven Coronatests wieder zur Verfügung stehen. Immerhin: Zu Wochenbeginn läuft die 14-tägige Quarantäne für das Duo ab. Weitergehende medizinische Tests stehen laut "RN" dann auf dem Programm.

BVB bei Julian Brandt und Thomas Meunier vorsichtig

"Wir müssen zunächst einmal wissen, ob sie vollständig gesund sind, bevor wir sie langfristig belasten können. Dann werden sie so schnell wie möglich herangeführt", erläuterte Kehl. Meunier hatte zuletzt leichte Symptome gezeigt, Brandt war symptomlos geblieben.

Weiterhin außen vor sind beim BVB auch die langzeitverletzten Mateu Morey, Soumaila Coulibaly (beide Kreuzbandverletzung) sowie Dan-Axel Zagadou (Knie-OP).