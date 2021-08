Tolisso vor Rückkehr, Nagelsmann verteidigt Upamecano

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Julian Nagelsmann greift mit dem FC Bayern nach seinem ersten Titel

Nach dem suboptimalen Ligastart gegen Borussia Mönchengladbach bietet sich für den FC Bayern schon am Dienstag die Chance zur Wiedergutmachung. Im Supercup-Finale greift die Mannschaft von Julian Nagelsmann gegen den BVB nach dem ersten Titel der Saison.

"Wir versuchen alles, um endlich zu gewinnen und würden uns freuen, wenn es gleich morgen der Fall sein sollte. Mit dem ersten Sieg den ersten Titel zu holen wäre natürlich schön", erklärte der Bayern-Coach am Montag auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit dem Revierklub.

Nagelsmann ist beim Rekordmeister als Trainer noch immer sieglos und will vermeiden, dass er schon früh in der Kritik steht. Zum Liga-Auftakt hatte der FC Bayern gegen Gladbach nur ein 1:1 errungen. In den Testspielen zuvor waren die Münchner unter seiner Führung ebenfalls viermal ohne Erfolgserlebnis geblieben.

Der ehemalige Leipziger führte den Stotterstart erneut auf die schwierige Vorbereitung zurück, bei der viele Nationalspieler nach der Europameisterschaft lange Zeit gefehlt hatten.

FC Bayern: Nagelsmann warnt vor Umschaltspiel des BVB

Dennoch habe es zuletzt laut Nagelsmann einige Lichtblicke gegeben. Alphonso Davies erhielt vom Coach ein Sonderlob ("Ich war mit ihm offensiv sehr zufrieden, dafür, dass er nur drei Einheiten hatte."). Josip Stanisic, der gegen Gladbach als Rechtsverteidiger einspringen musste, und Corentin Tolisso wurden für ihre Einsatzbereitschaft ebenfalls hervorgehoben.

Aufgrund der positiven Indikatoren in der Mannschaft wolle er sich nicht allzu sehr stressen lassen. In erster Linie gehe es gegen den BVB darum, zu "sehen, wo wir stehen", so der 34-Jährige: "Es wird noch kein Indiz für die ganze Saison werden, dafür ist es noch zu früh."

Von den Dortmundern erwartet Nagelsmann ein intensives Spiel, das wegen der ebenfalls fragmentierten Vorbereitung allerdings ebenfalls noch nicht perfekt sein dürfte.

Gerade bei Umschaltmomenten müsse seine Mannschaft aber aufpassen: "Das hat man auch gegen Frankfurt gesehen. Wenn sie mit Tempo auf die Kette gehen, ist es schwer zu verteidigen. Von daher tun wir gut daran, sie möglichst aus den gefährlichen Räumen rauszuhalten."