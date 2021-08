BVB oder FC Bayern? Das ist Matthäus' Supercup-Tipp

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Lothar Matthäus tippt das Supercup-Duell zwischen BVB und FC Bayern

Beim bevorstehenden Supercup-Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern sieht Lothar Matthäus eines der Teams leicht favorisiert.

"Aufgrund des etwas besseren Momentums", der "leicht positiveren Atmosphäre" sowie des Heimvorteils sehe er den BVB im Duell um den ersten Titel der neuen Saison "minimal im Vorteil", erklärte der Rekord-Nationalspieler in seiner "Sky"-Kolumne.

Insgesamt erwartet Matthäus "ein tolles, rasantes und hochklassiges Spiel mit vielen Toren. Julian Nagelsmann und Marco Rose können ihren ersten Titel in der Bundesliga gewinnen, was für beide eine zusätzliche Motivation ist."

Beiden Trainern zollte Matthäus großes Lob. Nagelsmann und Rose hätten angesichts der schwierigen Umstände in der Vorbereitung "tolle Arbeit geleistet". Beide setzten auf "Vollgas-Fußball, nach Balleroberung schnell in den gegnerischen Strafraum und hinten mit Viererkette. Attraktiv, schnell und aktiv."

FC Bayern mit "60 starken Minuten", BVB im "Rausch"

Der FC Bayern habe zum Bundesliga-Auftakt beim 1:1 in Gladbach "60 richtig starke Minuten gezeigt", der BVB sich beim 5:2 gegen Eintracht Frankfurt "in einen Rausch gespielt", konstatierte der 60-Jährige.

In den Fokus nahm Matthäus auch die Top-Torjäger Erling Haaland und Robert Lewandowski, "zwei Stürmer, die zur absoluten Weltspitze gehören". Lewandowski habe in Gladbach einen "tollen Treffer" erzielt.

BVB "in der Breite besser aufgestellt" als der FC Bayern

Haalands Leistung gegen Frankfurt mit zwei Treffern und drei Vorlagen sei "unmenschlich und überirdisch" gewesen. Es sei "ganz klar", dass der 21 Jahre alte Norweger "ein Weltstar" werde "und mit Mbappé das Erbe von Messi und Ronaldo antritt". Haaland habe "fast keine Schwächen".

Vom Spielermaterial her sieht Matthäus den BVB in dieser Saison "in der Breite besser aufgestellt". Dem FC Bayern riet der Weltmeister von 1990 zu weiteren Transfers, "da die Kluft zwischen den ersten Top-15-Spielern und denen dahinter zu groß ist". Trotzdem könne der Rekordmeister auch mit diesem Kader "eine tolle Saison" spielen, wenn er von Ausfällen weitgehend verschont bleibe.