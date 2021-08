Dudziak wechselt vom HSV zu Greuther Fürth

nordphoto GmbH / Treese via www.imago-images.de

Jeremy Dudziak schließt sich dem Fürther Kleeblatt an

Rückkehrer SpVgg Greuther Fürth hat nach dem Fehlstart in der Fußball-Bundesliga noch einmal auf dem Transfermarkt zugegriffen.

Mittelfeldspieler Jeremy Dudziak kommt vom Zweitligisten Hamburger SV und hat einen Dreijahresvertrag bis 2024 unterschrieben.

"Jeremy hat eine neue Herausforderung gesucht und wir sind sehr glücklich, dass wir ihm diese bieten können. Mit ihm gewinnen wir weitere Qualität für unser Ziel Klassenerhalt", sagte Rachid Azzouzi, Geschäftsführer Sport.

Servus beim #Kleeblatt, Jeremy #Dudziak!



Der 25-Jährige kommt vom @HSV nach Fürth.



Aufsteiger Fürth hatte am Samstag zum Saisonstart ein 1:5 beim VfB Stuttgart kassiert. Dudziak kam in der vergangenen Zweitligasaison beim HSV auf acht Torvorlagen und zwei Treffer in 27 Spielen.