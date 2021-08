Wechsel-Chaos um ehemaligen Bundesliga-Star Demba Ba

Cristiano Mazzi / SPP via www.imago-images.de

Nach nur drei Kurzeinsätzen ist das Schweiz-Abenteuer von Demba Ba bereits wieder beendet

Nach einer illustren Profikarriere mit Stationen bei zehn Vereinen in sechs unterschiedlichen Ländern, wollte der ehemalige Bundesliga-Profi Demba Ba den Herbst seiner Karriere eigentlich in der Schweiz beim FC Lugano ausklingen lassen. Doch nach nur 48 Minuten Einsatzzeit in der Super League ist das Abenteuer im Alpen-Staat für den Senegalesen nun offenbar schon wieder beendet.

Wie "RSI" berichtet ist der Angreifer, der sich erst im Sommer als vertragsloser Spieler Lugano anschloss und in den ersten drei Ligaspielen jeweils nur auf drei Kurzeinsätze kam, soll die Stadt im Schweizer Kanton Tessin bereits vorzeitig wieder verlassen haben und in seine Heimatstadt Paris zurückgekehrt sein.

Laut "Blick" sei der Grund für die Flucht Bas aus der Schweiz die veränderten Besitzer-Verhältnisse beim FC Lugano sein. Nach dem ein Investoren-Konsortium um den US-Milliardär Joe Mansueto den Klub in den vergangenen Tagen übernommen hatte, soll für den ehemaligen TSG-Star kein Platz mehr im Kader der Bianconeri gewesen sein.

Mansueto ist der Gründer des US-Amerikanischen Finanz- und Investment-Dienstleisters Morningstar. In der US-Amerikanischen MLS ist er Besitzer von Chicago Fire, dem ehemaligen Klubs von Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger.

Wie und ob die Karriere von Demba Ba in Europa noch eine Fortsetzung findet, steht derweil in den Sternen.

Die lange Karriere von Wandervogel Demba Ba

Seine Profikarriere startete der 36-Routinier in Frankreich beim FC Rouen. Nach einem Jahr in Belgien bei Excelsior Mouscron, lotste die frisch in die 2. Bundesliga aufgestiegene TSG Hoffenheim Demba Ba 2007 ins Kraichgau. Mit der TSG schaffte Ba den direkten Durchmarsch ins deutsche Oberhaus, insgesamt erzielte Senegalese in 106 Pflichtspielen für Hoffenheim 40 Treffer.

Nach dreieinhalb Jahren im Südwesten der Republik wechselte der Stürmer im Winter 2011 zu West Ham United, schloss sich nach einem halben Jahr in London Newcastle United an und unterschrieb noch einmal anderthalb Spielzeiten später schließlich beim FC Chelsea.

Europa-League-Seiger mit den Blues

Bei den ambitionierten Blues wurde Ba zwar 2012/13 Europa-League-Sieger, schaffte es beim Spitzenklub aus der Premier League allerdings nie über die Reservistenrolle hinaus.

2014 folgte Bas Wechsel in die türkische Süper Lig zu Beskiktas Istanbul, wo er auf Anhieb furios einschlug und mit 18 Treffern zweitbester Angreifer der Liga wurde.

2015 folgte Ba dann dem Lockruf des Geldes in Fernost: Nach nur einem Jahr am Bosporus wechselte der Senegalese in die Chinesische Super League zu Shanghai Shenshua, kehrte kurzzeitig in die Türkei zurück, wo er noch einmal für Besiktas und anschließend für Göztepe auflaufen sollte, bevor er nach einer weiteren Halbserie in Shanghai für drei Jahre beim Erdogan-Klub Basaksehir unterschreib, bei dem er beim ersten Titelgewinn in der Saison 2019/20 mit 13 Treffern erheblichen Anteil am Erfolg des Teams hatte.

In diesem Sommer folgte der Wechsel in die Schweiz. Das Engagement in Lugano fand nach dem Investoren-Wechsel am Luganersee nun allerdings sein jähes Ende.