Spektakulärer Fünfer-Tausch zwischen Barca und Arsenal?

Stürmen Aubameyang und Lacazette bald für den FC Barcelina?

Kommt es zum Ende des Transferfensters noch zu einem spektakulären Spieler-Tausch zwischen dem FC Arsenal und dem finanziell angeschlagenen FC Barcelona? Wie spanische Medien berichten, könnten gleich fünf Spieler der beiden Klubs die Seiten wechseln.

Laut "sport.es" sind die Gunners mit den Leistungen ihres Sturm-Duos, dem ehemaligen BVB-Angreifer und Arsenal-Mannschaftskapitän Pierre-Emerick Aubameyang und Alexandre Lacazette, unzufrieden. Beide Angreifer fehlten am vergangenen Wochenende wegen Unwohlsein bei der peinlichen 0:2-Auftaktniederlage des Teams von Mikel Arteta gegen Premier-League-Aufsteiger FC Brentford.

Beim FC Barcelona ist man nach der gescheiterten Vertragsverlängerung von Klubikone Lionel Messi derweil auf der Suche nach Verstärkungen im Angriff. Martin Braithwaite, der Barca zum Saisonauftakt mit seinen zwei Treffern beim 4:2-Sieg gegen Real Sociedad zum Sieg schoss, soll den Verein noch in den kommenden zwei Wochen verlassen, da er zu den Spitzenverdienern bei den Katalanen zählt und der Klub die Ablöse für den Dänen dringend benötigt, um die klammen Kassen etwas zu füllen.

Der Name Aubameyang kursierte in der Vergangenheit bereits häufiger am Camp Nou. Dem Bericht zufolge könnte sich zwischen den Blaugrana und dem FC Arsenal ein spektakulärer Fünfer-Tausch anbahnen, von dem beide Klubs profitieren könnten.

Drei Spieler von Barcelona zum FC Arsenal?

Demnach könnten für den Angreifer aus dem Gabun und den Franzosen Lacazette etwa der ehemalige FC-Bayern-Profi Philippe Coutinho, auf den Arteta große Stücke halten soll, Torhüter Neto und Verteidiger Clement Lenglet Barca in Richtung London verlassen.

Barcelona würde zwei gestandene Spitzenstürmer erhalten und gleichzeitig drei weitere Stars von der Gehaltsliste streichen können. Der FC Arsenal hingegen würde sowohl die zuletzt schwächelnde Defensive stärken und in Coutinho einen international erfahrenen Ausnahme-Könner für die Positionen hinter den Spitzen bekommen.

Sollten die Katalanen allerdings neben Braithwaite auch noch die beiden Großverdiener Samuel Umtiti und Miralem Pjanic in der aktuellen Wechselperiode für angemessene Summen loswerden, könnte der Klub laut "Sport" für einen Transfer von Aubameyang möglicherweise sogar in der Lage sein, eine Ablösesumme zu stemmen.