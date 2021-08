Medien: FC Bayern verhandelte mit Lionel Messi

MAO / Panoramic via www.imago-images.de

Klopfte auch der FC Bayern bei Lionel Messi an?

Für den FC Bayern kam eine Verpflichtung von Lionel Messi nie infrage. Das haben die Verantwortlichen mehrmals betont. Spanische Medien behaupten trotzdem, dass der Rekordmeister über den Argentinier nachdachte. Sogar Gespräche soll es gegeben haben.

Lionel Messi im Trikot des FC Bayern? Es wäre ein Traum vieler Fußballfans gewesen, doch die Gehaltsvorstellungen des Argentiniers hätten jeden Rahmen gesprengt, den sich die Münchner selbst auferlegt haben.

"Wir haben nicht verhandelt", stellte Sportchef Hasan Salihamidzic daher auch unmissverständlich klar. Er habe im Fall von Messi von Summen gehört, "die wir uns beim FC Bayern nicht vorstellen können".

Sprach Messi mit dem FC Bayern?

Das spanische Portal "Don Balon" widerspricht dieser Darstellung und behauptet, dass der deutsche Rekordmeister sehr wohl über den Argentinier nachdachte. Messi soll sogar Gespräche mit dem FC Bayern geführt haben. Diese Information sei nun geleakt worden, heißt es in dem Bericht. Wo genau und vom wem der Leak stammen soll, verrät "Don Balon" nicht.

Neben dem FC Bayern soll Messi auch noch mit einem weiteren Klub gesprochen haben: Manchester City. Auch der Verein von Pep Guardiola war demnach im Rennen um den sechsmaligen Weltfußballer, für den Paris Saint-Germain nur die dritte Wahl gewesen sein soll. Wirklich belegbar ist aber auch diese Behauptung nicht.

Auch Guardiola und die Vereinsverantwortlichen in Manchester betonten in den letzten Tagen stets, sich nicht mit einer Verpflichtung von Lionel Messi beschäftigt zu haben. Man sei davon überzeugt gewesen, dass der Superstar in Barcelona bleiben würde, sagte der Star-Trainer, "und jetzt machen wir uns über ihn keine Gedanken".

Das Ende der Geschichte ist bekannt: Messi wechselte vom FC Barcelona nach Paris und unterschrieb in der französischen Hauptstadt einen Zweijahresvertrag, der ihm ein Nettogehalt in Höhe von 35 Millionen Euro pro Jahr einbringen soll.