Medien: FC Bayern hat Trio auf Transferliste

Sportvorstand Hasan Salihamzidic (li.) will den FC Bayern langfristig aufrüsten

Der FC Bayern München plant bereits für die Saison 2022/2023 und die Jahre danach. Dann soll möglichst ein deutsches Trio nach München wechseln.

Beim Supercup-Erfolg des FC Bayern gegen den BVB am Dienstagabend (3:1) gab es endlich wieder etwas für die Münchner zu jubeln. Denn nach durchwachsener Vorbereitung stand schließlich der erste Sieg der neuen Saison zu Buche. Und auch auf der Transfer-Seite gibt es offenbar gute Nachrichten für die Fans des Fußball-Rekordmeisters. Allerdings müssen sich die Anhänger bei jenen drei Spielern, die die Verantwortlichen ins Auge gefasst haben, wohl noch etwas gedulden.

Nach Informationen von "Sport Bild" arbeitet Sportvorstand Hasan Salihamidzic nicht nur am aktuellen Kader, sondern bereits an der Mannschaft für die kommenden Jahre, wenn wieder etwas mehr Geld in der Transferkasse ist.

Dann sollen möglichst Ridle Baku vom VfL Wolfsburg, Florian Wirtz von Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbachs Florian Neuhaus zum FC Bayern wechseln. Bei allen drei ist laut dem Bericht auf verschiedene Art bereits "Interesse hinterlegt".

Bei Wirtz sollen die FCB-Bosse erfahren haben, dass dieser die Werkself im Sommer 2023 via Ausstiegsklausel verlassen kann. Das grundsätzliche Interesse am offensiven Mittelfeldspieler sei daher durch einen Mittelsmann hinterlegt worden. Noch genauer: Die Wirtz-Familie war bereits in München und war angetan, der 18-jährige Wirtz soll sich einen Wechsel vorstellen können.

Ridle Baku wäre gern zum FC Bayern gewechselt

Auch U21-Europameister Ridle Baku vom VfL Wolfsburg hat bereits eine Anfrage des FCB vorliegen. Der Rechtsverteidiger war schon 2020 in Verbindung mit dem Rekordmeister gebracht worden, damals war den Bossen die Ablösesumme in Höhe von zehn Millionen Euro aber zu hoch. Der 23-jährige Baku wäre laut dem Bericht schon damals gern nach München gewechselt.

Bakus Vertrag läuft noch bis 2025, der vielseitige Wolfsburger, der auch schon für die A-Nationalelf spielte, könnte am Ende aber zu teuer für den Rekordmeister werden.

Der Dritte im Bunde ist Florian Neuhaus. Um den Gladbach-Star gab es schon mehrfach Gerüchte. Das Gute aus Münchner Sicht: Er hat eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro. Nach Infos von "Sport Bild" ist der 24-jährige Mittelfeldspieler weiter Thema an der Säbener Straße.

Denis Zakaria kein Thema mehr beim FC Bayern

Sein Teamkollege Denis Zakaria, derzeit im Fokus vieler Klubs aufgrund seines auflaufenden Vertrages bei der Borussia, ist allerdings kein Thema mehr beim Serienmeister.

Dass Salihamidzic schon bei so vielen Spielern Vorarbeit geleistet hat, ist laut dem Bericht Teil der neuen Bayern-Philosophie.

Weil es Spieler wie Kingsley Coman am Ende egal sei, ob sie ihr Geld bei den Münchnern oder in England verdienen, wollen die FCB-Verantwortlichen wieder vermehrt auf deutsche Spieler setzen.