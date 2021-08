Unfertiger FC Bayern: Wann wird Nagelsmann ungeduldig?

Revierfoto via www.imago-images.de

Julian Nagelsmann erlebt beim FC Bayern keinen einfachen Start

Am Dienstagabend konnte Julian Nagelsmann sein erstes Erfolgserlebnis in Diensten des FC Bayern feiern. Nach dem 3:1 (1:0)-Erfolg im Supercup gegen den BVB will der Rekordmeister nun auch in der Meisterschaft durchstarten. Ob die Münchner personell tatsächlich für die kommenden Aufgaben gerüstet sind, ist allerdings fraglich. Die Frage ist: Wann wird der Trainer ungeduldig?

Laut "Sport Bild" wurden Nagelsmann von den Verantwortlichen des FC Bayern Neuzugänge für die Problempositionen im Kader versprochen. Speziell im zentralen Mittelfeld und hinten rechts drückt der Schuh gewaltig.

Bislang hat Hasan Salihamidzic jedoch keine Lösung präsentieren können, weshalb in den ersten Pflichtspielen unter anderem Talent Josip Stanisic überraschend viel Einsatzzeit erhielt.

Wie geht es jetzt weiter? Noch ist das Transferfenster knapp zwei Wochen geöffnet, Verstärkungen wären also möglich. Der coronabedingte Sparkurs im Verein lässt teure Deals im zweistelligen Millionenbereich aktuell aber kaum zu.

Klartext-Gespräche beim FC Bayern?

Nicht ausgeschlossen, dass Nagelsmann irgendwann ungeduldig wird. Wie die "Sport Bild" berichtet, war sich der 34-Jährige den Herausforderungen im ersten Jahr nach den Abgängen von David Alaba und Jérôme Boateng zwar bewusst, dennoch sei von ihm kein genügsames Schweigen wie einst bei Niko Kovac zu erwarten.

Vielmehr treibe der Ehrgeiz Nagelsmann so sehr, dass sportliche Rückschläge die Stimmung kippen lassen und zu internen Klartext-Gesprächen führen könnten.

In der Vorbereitung herrschte im Umfeld des deutschen Branchenprimus große Angst vor einem Fehlstart. Schlechten Testspiel-Ergebnissen folgte eine alles andere als perfekte Leistung beim Bundesliga-Auftakt in Gladbach (1:1). Erst in Dortmund gelang dem FC Bayern jüngst der erste Mutmacher der jungen Saison.