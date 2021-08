Hinteregger: Das war meine Rolle beim Hütter-Wechsel

Jan Huebner

Zweieinhalb Jahre wurde Martin Hinteregger bei Eintracht Frankfurt von Adi Hütter trainiert. Doch dann entschied sich der Coach in diesem Sommer zu einem Wechsel nach Gladbach. Nun kommt heraus, dass der Verteidiger einen kleinen Anteil am Transfer hatte.

"Er hat mich kurz vor der Entscheidung gefragt, wie Gladbach so ist und wie es damals für mich war", verriet Hinteregger, der im Jahr 2016 für eine halbe Saison als Leihspieler bei der Fohlenelf agierte, in der "Sport Bild".

"Da habe ich gesagt: Für mich war es keine gute Zeit, aber der Verein ist ganz cool", so der Verteidiger weiter. "Und ich habe ihm gesagt: Wenn man mit Max Eberl zusammenarbeiten kann, dann gibt es kaum bessere Optionen. Denn ich habe nicht viele bessere Menschen im Fußballgeschäft kennengelernt als Max Eberl."

Der Gladbacher Manager sei ein ganz besonderer Typ, begründete der Österreicher seine Lobeshymne auf Eberl. "Dafür, dass ich damals meine Leistung nicht gebracht habe, die Ziele nicht erreicht habe und das Vertrauen nicht zurückgegeben habe, haben mich Max Eberl und sein Chefscout Steffen Korell immer extrem respektvoll behandelt, auch im Nachhinein."

Dieses Gefühl, das die beiden ihm gegeben hätten, "obwohl ich enttäuscht habe, zeigt ihre Menschlichkeit. Und die gibt es im Fußballgeschäft in der Form nicht so oft", hob Hinteregger hervor, für es immer noch "komisch" aussieht, Hütter im Gladbach-Dress zu sehen.

Hinteregger bleibt bei Eintracht Frankfurt: Habe keine Wechselgedanken

"Ich habe Stefan Lainer, meinem besten Freund im Fußball, gesagt: Freu dich auf Adi und die Co-Trainer! Du wirst viel Spaß mit ihnen haben", sagte der SGE-Abwehrmann. Ob die Eintracht am Ende vor den Gladbachern landen wird, wollte Hinteregger noch nicht sagen.

"Schauen wir mal, was noch passiert. Nach dem Transferschluss am 31. August kann man etwas genauere Prognosen machen als jetzt", so der 28-Jährige, der selbst mit einem Wechsel in die Serie A liebäugelte.

"Von meinem Zuhause in Kärnten sind es 45 Minuten nach Italien. Als ich klein war, lief oft italienischer Fußball. Juventus war mein Verein,

Del Piero war mein Spieler. Das ist der Bezug", stellte Hinteregger klar. "Wenn ich noch mal jung wär, wäre ich früher gerne mal dorthin gewechselt. Als Verteidiger lernt man da viel."

Das Gute sei aber ohnehin, dass man in Italien länger als in Deutschland oder Österreich spielen könnte, blickte Hinteregger nach vorn. "Und unter einem Typen wie zum Beispiel José Mourinho würde ich auch gerne mal spielen, das wäre geil."

Es sei aber ganz klar für den 28-Jährigen: "Dafür, dass ich in Augsburg schlecht gespielt habe und erst hier wieder durch die Leute und die Fans der Spieler wurde, der ich heute bin, habe ich Frankfurt etwas zurückzugeben. Und ich habe überhaupt keine Wechselgedanken."