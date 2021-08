Champions-League-Highlights zeitnah im Free-TV

Frank Hoermann / SVEN SIMON

Die Highlights der Champions League gibt es im ZDF

Fans von FC Bayern, BVB, RB Leipzig und VfL Wolfsburg aufgepasst: Die Champions League wird von der anstehenden Saison an regelmäßig im ZDF zu sehen sein.

Der öffentlich-rechtliche Sender bestätigte der "Deutschen Presse-Agentur", dass an den Königsklassen-Spieltagen immer mittwochs von 23:00 Uhr an eine einstündige Sendung ins Programm kommt.

In der Sendung werden "lange Zusammenfassungen mit deutscher Beteiligung, außerdem Ausschnitte der anderen Spiele von Dienstag und Mittwoch" gezeigt.

Erstmals wird "sportstudio UEFA Champions League" am 15. September ausgestrahlt. Insgesamt sind 14 Spieltage plus die Live-Übertragung des Finales am 28. Mai 2022 in Sankt Petersburg vorgesehen. Moderator soll unter anderen Jochen Breyer sein.

Fast alle Live-Spiele sind von diesem Jahr an bis 2024 beim kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN zu sehen. Nur das jeweilige Topspiel am Dienstagabend zeigt der US-Internetriese Amazon bei seinem kostenpflichtigen Streamingdienst Prime Video. Die Vereinbarungen von DAZN und Amazon beinhalten auch die Playoffs in dieser Woche.