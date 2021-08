BVB-Stars vor "baldiger Rückkehr"? Kehl will abwarten

via www.imago-images.de

Sebastian Kehl (M.) will sich bei den Comeback-Kandidaten des BVB noch nicht festlegen

Die 1:3-Pleite von Borussia Dortmund im Supercup gegen den FC Bayern hat die Machtverhältnisse im deutschen Fußball einmal mehr zementiert. BVB-Sportdirektor Michael Zorc bricht dennoch nicht in Panik aus. Vielmehr blickt der 58-Jährige positiv in die Zukunft.

"Ich habe immer gesagt, dass der August wegen unserer Personalsituation und der komplizierten Vorbereitung holprig wird", zitiert die "WAZ" Michael Zorc, der ergänzt: "Dass wir so gut aus den Startlöchern gekommen sind, konnte man nicht unbedingt erwarten."

Der BVB hatte Eintracht Frankfurt am 1. Spieltag der Bundesliga-Saison 2021/22 furios mit 5:2 vom Platz gefegt und sich in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen den SV Wehen Wiesbaden (3:0) zumindest keine Blöße gegeben.

Dass der FC Bayern jetzt mal wieder eine Nummer zu groß war, sieht Zorc auch in der angespannten Personalsituation bei den Borussen begründet. Die Lage dürfte sich in Kürze aber entspannen.

Personalsituation des BVB entspannt sich

"Die Jungs kommen jetzt alle zurück, da sieht es gut aus", zeigt sich Zorc hoffnungsvoll. Gegen den SC Freiburg am 2. Spieltag (21.08./15:30) und die TSG 1899 Hoffenheim am 3. Spieltag (27.08./20:30 Uhr) könne man zwar eventuell noch nicht aus dem Vollen schöpfen, aber spätestens danach werde "man andere Möglichkeiten haben", so der Ur-Borusse weiter.

Gegen den FC Bayern musste Mittelfeldspieler Axel Witsel in der Innenverteidigung auflaufen, Felix Passlack und Nico Schulz, die beim BVB in den vergangenen Saisons eher eine untergeordnete Rolle spielten, starteten auf den defensiven Außenbahnen. Vor allem Passlack erwischte gegen den deutschen Rekordmeister einen rabenschwarzen Tag.

Zorc bestätigte allerdings, dass Thomas Meunier und Julian Brandt nach überstandener Corona-Infektion vor der Rückkehr ins Training stehen.

Zudem soll sich bei Mats Hummels (Patellasehnen-Beschwerden), Emre Can und Raphael Guerreiro (beide Muskelprobleme) laut "WAZ" eine "baldige Rückkehr" abzeichnen.

Festlegen wollte sich Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl bei den Comeback-Kandidaten allerdings noch nicht. "Bei ihnen wird am Freitag entschieden, inwiefern es Sinn macht, dass sie nach Freiburg mitreisen, oder ob sie in Dortmund weiterarbeiten", betonte er im Gespräch mit dem "kicker".